YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Palancıoğlu’nun çalışmaları sosyal medyada ses getirdi

Başkan Palancıoğlu’nun çalışmaları sosyal medyada ses getirdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.06.2020 11:21 | Son Güncelleme

AK Parti Kayseri teşkilatları tarafından sosyal medyada #PalancıoğluHizmetleri hashtag’i üzerinden Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Başkan Palancıoğlu’nun çalışmaları sosyal medyada ses getirdi

AK Parti Kayseri teşkilatları tarafından sosyal medyada #PalancıoğluHizmetleri hashtag’i üzerinden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nun son bir ay içinde yaptığı hizmetler paylaşılarak büyük ilgi gördü.
Vatandaşlar Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu’nun hizmetlerini destek tweetleriyle taktir edip paylaşırken, #Palancıoğluhizmetleri hashtag’i Kayseri ve Türkiye genelinde ses getirdi.
Sosyal medyada destek veren herkese teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yaptığımız işlerin ve hizmetlerimizin sosyal medyada takdir görmesi ve beğenilmesi çalışma şevkimizi daha da artırdı. Hizmetlerimizi vatandaşlarımızın konforu ve kaliteli hizmet alması için gönülden yapıyoruz. Vatandaşlarımızın nitelikli ve eşit hizmet alması için parklar, bahçeler, yaya yolları, otoparklar, ağaç dikimi ve diğer hizmetleri hayata geçiriyoruz. Şehrimize ve hizmete sevdalıyız. Ben ve mesai arkadaşlarım gece demeden gündüz demeden hemşehrilerimize daha konforlu hizmet vermek için çalışıyoruz. İnşallah ilçemizin ihtiyaç ve eksiklerini tamamlamaya, beklentilere cevap vermeye devam edeceğiz. İlk günkü heyecanımızla hizmet üretecek, refah seviyesini daha yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Melikgazi’miz için daha yürüyecek çok yolumuz var. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Bir ve beraberliğimizden aldığımız güçle Melikgazi’mize daha güzel ve nitelikli hizmetler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Yavru keklikler emin ellerde

Yavru keklikler emin ellerde

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Prof. Dr. Ceylan: “Atbaşı mezar taşları defineciler tarafından yok ediliyor”

Prof. Dr. Ceylan: “Atbaşı mezar taşları defineciler tarafından yok ediliyor”

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
03:15
Sabah
05:06
Öğle
12:44
İkindi
16:39
Akşam
20:13
Yatsı
21:56

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Karagöz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nur Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çetin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eymen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Güneş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.