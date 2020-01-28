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Başkan Pekmezci Ankara’da ziyaretlerde bulundu

BAYBURT HABERLERİ  | 28.01.2020 08:58 | Son Güncelleme

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’ı ziyaret etti.Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara’ya giden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti Milletvekili Fetani Battal ile birlikte Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’e ziyarette bulundu.

Başkan Pekmezci Ankara’da ziyaretlerde bulundu

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’ı ziyaret etti.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara’ya giden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti Milletvekili Fetani Battal ile birlikte Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’e ziyarette bulundu. Başkan Pekmezci ile Milletvekili Fetani Battal, Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ve Karacabey’le şehir parkında yapılacak olan kültür merkezi, macera parkı, spor alanları, yürüyüş yolları ve tarım yerleşkesinde yapımı devam eden modern mezbahaneyle ilgili görüşmelerde bulundular.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Pekmezci ve Milletvekili Fetani Battal’a çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Pekmezci Ankara’da ziyaretlerde bulundu

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