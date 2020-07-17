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Başkan Posbıyık, Ata Tohumu Projesinde ilk hasadı yaptı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.07.2020 20:05 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla, sağlıklı tarımı desteklemek, yerel tohumu korumak, çoğaltmak, halka dağıtmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarına başlanan ‘Ata Tohumu Üretimi’ projesinde ilk ürünler toplanmaya başlandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla, sağlıklı tarımı desteklemek, yerel tohumu korumak, çoğaltmak, halka dağıtmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarına başlanan ‘Ata Tohumu Üretimi’ projesinde ilk ürünler toplanmaya başlandı. İlk hasadı yapan Başkan Halil Posbıyık, analizlerinin yapılmasının ardından bir yıl daha deneme üretimi yapıp ardından halka ücretsiz ata tohumu dağıtacaklarını söyledi.
Kdz. Ereğli Belediyesi’nin Delihakkı’da bulunan arsalarını tarımsal üretime açarak başlattığı yerli tohum projesi ilk ürünleri vermeye başladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, projede görevli ekibiyle ve belediye meclis üyeleriyle birlikte ilk hasadı yaptı.
Başkan Posbıyık, Delihakkı’daki açık, kapalı serada üretimine başlanan domates, biber, hıyar, kabak, fasulye, patlıcan, kavun, karpuz, bamya, lahana, pırasa ve mısır tohumları için ilk ürünleri topladı; tat, renk, koku ve boyut tahlillerinin yapılması için proje çalışmasını yürüten Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürü Sezgin Okumuş ile Ziraat Mühendisi Sertaç Yılmaz’a teslim etti.
Başkan Posbıyık, ‘Ata Tohumu Üretimi’ projesiyle Ereğli’nin tarımda yeni bir dönüşüm yaşayacağını belirterek projede ilk ürünleri toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Posbıyık şunları söyledi: “2020 yılı itibarıyla yerel tohum projemizi başlattık. Bu amaca uygun olarak Aydın, İzmir, Seferihisar ile kendi bölgemizden, köylerimizden yerel tohumları, ata tohumlarımızı topladık. İlk ürünleri toplamaya başladık. Bunları yetiştiriyoruz ama izliyoruz. Aralarında serpme varsa, aralarında döllenme varsa bunları kabul etmiyoruz. Bu denemeyi bir sene daha yapacağız. Önümüzdeki sene, aldığımız tohumlarla yetiştireceğimiz ürünler istediğimiz gibi ata tohumu özelliklerini taşıyorsa halkımıza dağıtmaya başlayacağız. Bu yıl analizleri yapılacak. 70-80 yıllık tohumlardan ürettiğimiz domatesler var, bir yıl daha üretim devam edecek. Önümüzdeki günlerde mısırların da hasadı yapılacak.”
Başkan Posbıyık, Delihakkı’daki serayı büyüteceklerini belirterek, “Ürettiğimiz ata tohumlarını ücretsiz olarak halkımıza dağıtarak köylümüzü ve şehirdeki vatandaşlarımızı sağlıklı tarım için teşvik edeceğiz” diye konuştu.

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