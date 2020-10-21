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Başkan Sabırlı’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

VAN HABERLERİ  | 21.10.2020 10:06 | Son Güncelleme

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Cumali Sabırlı, yayımladığı mesajda, “Yaşadığımız bilgi çağında kamuoyunun doğru haberlere ve güncel bilgilere vakit kaybetmeksizin ulaşabilmesi kuşkusuz büyük önem taşımaktadır.

Başkan Sabırlı’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Cumali Sabırlı, yayımladığı mesajda, “Yaşadığımız bilgi çağında kamuoyunun doğru haberlere ve güncel bilgilere vakit kaybetmeksizin ulaşabilmesi kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Gelişmeleri en hızlı şekilde, tarafsız bir dille ve meslek ilkeleri çerçevesinde kamuoyu ile paylaşan gazetecilerimiz, bu konuda büyük bir sorumluluk üstlenmektedirler. Geçmişten bugüne düşünce özgürlüğünün yanı sıra demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olan gazetecilerimiz; ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak, halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen önemli kişilerdir. Ülkemizin son dönemlerde yaşamış olduğu hain darbe girişimini hiç şüphesiz ki yerel ve ulusal gazetecilerimizin yapmış olduğu doğru ve güvenilir haberlerle milletimiz bertaraf etmiştir. Aynı zamanda ülkemizin bekası için halkımızın daha güçlü bir şekilde kenetlenmesinde büyük emek harcayan gazetecilerimizin hakkı büyüktür. Başta Van medyası olmak üzere tüm gazetecilerin Dünya Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Şehrimizde faaliyette bulunan yaygın ve yerel medya mensuplarının, yerel ve bölgesel gazete, dergi, radyo, internet ve televizyonlarımız ile ulusal ajanslarımızın temsilcilerine çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.

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