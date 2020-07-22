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Başkan Şahin’den Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Yaman’a ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 22.07.2020 11:23 | Son Güncelleme

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Belediyeler Birliği ve aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı olan Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret etti.Bilecik Belediyeler Birliği ve aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı olan Mustafa Yaman’dan övgü dolu sözlerle bahseden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Bayırköy’de yaptığı büyük hizmetlerle yaşam kalitesini çok yukarıya çeken değerli başkanımız Mustafa Yaman’ı ziyaret ettik.

Başkan Şahin’den Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Yaman’a ziyaret

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Belediyeler Birliği ve aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı olan Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret etti.
Bilecik Belediyeler Birliği ve aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı olan Mustafa Yaman’dan övgü dolu sözlerle bahseden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Bayırköy’de yaptığı büyük hizmetlerle yaşam kalitesini çok yukarıya çeken değerli başkanımız Mustafa Yaman’ı ziyaret ettik. Başkanımızla güncel konuları ve yürüttükleri projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundular.Her alanda Osmaneli ve Bayırköy arasında işbirliği ve yakınlık en üst seviyede. Başkanımıza misafirperverliği için teşekkür ederim" dedi.

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