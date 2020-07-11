Başkan Şahin’den eleştirilere cevap

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, dün Şeyh Edebali Kongre Merkezi önündeki Kayı Anıtı’nın belediye tarafından kaldırılmasıyla ilgili olarak "Asıl bize yol üstü kazıya izin vermeyip maliyetlerimizi yükselten Karayollarına hesap sorulması gerekiyor" dedi.

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar olan ilde zamanında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde konuşlandırılan Kayı Aşireti damgası olan iki ok ve bir yaydan oluşan Kayı Anıtı, dün Bilecik Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle yerinden söküldü. Bu işlem üzerine kamuoyunun sert eleştirileri ile karşılaşan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, yaptığı açıklamada, "Kayı Anıtı’nın bulunduğu yerde bir altyapı çalışması yapılıyor. Anıtı kaldırmasaydık bizlere 180 bin TL daha maliyet çıkacaktı. Onun için Kayı Anıtı’nın yerinden kaldırdık. Altyapı çalışması bitince yerine koyulacak. Bizim kuruluş kenti olmamızın simgesidir Kayı Anıtı. Asıl bize yol üstü kazıya izin vermeyip maliyetlerimizi yükselten Karayollarına hesap sorulması gerekiyor. İstedikleri kadar bizi engellemeye çalışsınlar. Biz kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik’imizi bu isme yakışır bir kent haline getirip ülkemizde örnek alınan bir belediye olmaya devam edeceğiz. Her şeyi Bilecik halkı için, halkla birlikte yapacağız" dedi.