YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Başkan Şahin’den esnafa suda yüzde 50 indirim müjdesi

Başkan Şahin’den esnafa suda yüzde 50 indirim müjdesi

BİLECİK HABERLERİ  | 05.01.2021 12:35 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, korona virüs (Covid-19) salgın sebebiyle kentteki esnaflardan faaliyetleri durdurulan veya durma aşamasına gelen ticarethane ve ticarethane sahibi adına mesken abonelerine, başvurmaları halinde su ücretlerinde yüzde 50 indirim yapacakları müjdesini verdi.Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı, Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, korona virüs (Covid-19) salgın sebebiyle kentteki esnaflardan faaliyetleri durdurulan veya durma aşamasına gelen ticarethane ve ticarethane sahibi adına mesken abonelerine, başvurmaları halinde su ücretlerinde yüzde 50 indirim yapacakları müjdesini verdi.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı, Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. 9 gündem maddesinin görüşüldüğü oturumda ilimizde faaliyet gösteren esnafa katkı olması amacıyla su ücretlerinde yüzde 50 indirim kararı alındı.

"Yasalar çerçevesinde elimizden gelen imkanları sunmaya çalışıyoruz’’
Belediye Başkanı Semih Şahin, yapılan indirim çalışması hakkında yaptığı konuşmada, yasalar çerçevesinde ellerinden gelen imkanları sunmaya çalıştıklarını belirterek, "Bilecik Belediyesi olarak zor günleri yaşayan esnafımıza daha fazla ve çeşitli konularda yardımda bulunmak isterdik. Ancak bu anlamda yasaların çizdiği bir çerçeve var. Bizler de şu an faaliyet göstermeyen veya faaliyetleri azalan esnafımıza başvurmaları halinde durumları değerlendirilerek, su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapmak istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.
Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
1/

Bilecik Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
06:45
Sabah
08:16
Öğle
13:10
İkindi
15:34
Akşam
17:55
Yatsı
19:20

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Salı

Atabay Eczanesi
Merkez
Eczanesi
050120211830060120210830nobetci
Atabay Eczanesi
Merkez
Eczanesi
050120211830060120210830nobetci
Atabay Eczanesi
Merkez
Eczanesi
050120211830060120210830nobetci
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.