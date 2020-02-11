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Başkan Sandıkçı: “Karla mücadelede başarılı olduk”

SAMSUN HABERLERİ  | 11.02.2020 16:25 | Son Güncelleme

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Yoğun kar yağışının ardından ilçemiz insanının yaşamını kolaylaştırmak için kar temizleme ve yol açma çalışmalarında başarılı bir sınav verdik, mutluyuz” dedi.Canikli muhtarlar adına sosyal medyadan paylaşım yapan Canik Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Genç, “Kar mücadelesinde koordineli ve özverili bir şekilde çalışan başta Büyükşehir ve Canik Belediye başkanlarımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına şahsım ve muhtarlarım adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.“Alnımızın akıyla çıktık”Yoğun kar yağışının tüm ülkede olduğu gibi Canik ilçesinde de etkili olduğunu belirten Başkan Sandıkçı, “İlçe halkımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için, belediye olarak tüm ekiplerimizle birlikte var gücümüzle geceli gündüzlü çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Yoğun kar yağışının ardından ilçemiz insanının yaşamını kolaylaştırmak için kar temizleme ve yol açma çalışmalarında başarılı bir sınav verdik, mutluyuz” dedi.
Canikli muhtarlar adına sosyal medyadan paylaşım yapan Canik Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Genç, “Kar mücadelesinde koordineli ve özverili bir şekilde çalışan başta Büyükşehir ve Canik Belediye başkanlarımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına şahsım ve muhtarlarım adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Alnımızın akıyla çıktık”
Yoğun kar yağışının tüm ülkede olduğu gibi Canik ilçesinde de etkili olduğunu belirten Başkan Sandıkçı, “İlçe halkımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için, belediye olarak tüm ekiplerimizle birlikte var gücümüzle geceli gündüzlü çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Kar yağışının başladığı andan itibaren programlı bir şeklide ilçemizin dört bir yanında, insanlarımızın yoğun olduğu hastane, okul, cami ve duraklarda ulaşımlarını kolaylaştırmak için ekiplerimiz gerekli çalışmaları yaptı. Çok şükür karla mücadele çalışmalarımızda her herhangi bir olumsuzluk ve sıkıntı yaşamadan alnımızın akıyla çıktık. Çalışmalarımızda bizlere yardımcı olan Canikli mahalle muhtarlarımıza, Büyükşehir Belediyemize, tüm mesai arkadaşlarıma, ekibime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Her zaman yanlarındayız”
Başkan Sandıkçı açıklamasını şöyle tamamladı:
“Belediyecilik insanın doğumundan ölümüne kadar vatandaşa hizmet etmeyi gerektiriyor. Her zaman söylediğim gibi önemli olan sorumluluk bilinciyle insanlarımızın her anında yanında olmaktır. Sevinçleriyle sevinmek, hüzünlerini, acılarını paylaşmaktır. Bir ve beraber oldukça aşılamayacak hiçbir zorluk yoktur. Bizler de bu anlayışla hizmet ediyoruz. Tek amacımız insanlarımızın mutluluğu, onların yüzlerinin gülmesi ve dualarını alabilmektir.”

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