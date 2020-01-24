Başkan Sandıkçı: "Makyaj belediyeciliği değil kalıcı hizmet belediyeciliği yapıyoruz"

Mahalle gezilerine devam eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Makyaj belediyeciliği değil kalıcı hizmet belediyeciliği yapıyoruz" dedi.

Canik Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde 12.si gerçekleştiren "Mahalle Buluşması"na, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay, AK Parti Canik Kadın Kolları Başkanı Gülay Korucu, Yavuzselim Mahalle Muhtarı Ömer Gezginci, muhtarlar, birim müdürleri ve mahalle halkı katıldı. Göreve geldiği ilk günden beri halkın arasında olmaya özen gösteren ve farklı bir görev anlayışı ile belediye makamını halka açan Başkan Sandıkçı, haftanın her günü makam odasının kapısı açık bir şekilde vatandaşları dinliyor. Bununla da yetinmeyen Başkan Sandıkçı, her mahalleye birim müdürleri ile birlikte giderek sorunların yerinde tespit edilmesine özen gösteriyor.

“32 kilometre yol yaptık"

Mahalle buluşmasında konuşan Başkan Sandıkçı, zihniyet değişikliğine giderek israfa son verdiklerini, tasarruf tedbirleri uyguladıklarını, idari yapılarını ilçenin ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini belirtti. Sandıkçı, “12. Mahalle Buluşması’nı gerçekleştiriyoruz. Tüm mahalle halkımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Seçim öncesinde verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Hizmet almak için sizler bizim ayağımıza değil bizler sizlerin ayağına geliyoruz. On aylık zamanda iletişim konusunu tamamen ortadan kaldırdık. Bize ulaşamayan hiçbir vatandaşımızın olduğunu düşünmüyorum. Kapılarımız bütün vatandaşlarımıza sonuna kadar açık. Canik ilçesi kurulalı 25 yıl oldu. İlçemizi, tüm kurumlarımızla görüşerek başta Büyükşehir Belediyemizle tüm kurumlarımızla Canik tam bir bütünleşme, uyum içerisinde şehre monte oldu. Çok kısa zamanda inşallah Canik’te olan değişimi göreceksiniz. Alt yapı sorunlarını ortadan kaldırmak için Büyükşehir ile birlikte çalışmalarımız sürüyor. 10 aylık zaman zarfında ilçemizde 32 kilometre yol yaptık. İnşallah seneye ilçemizde 90 km yol yapma hedefiyle çalışıyoruz” diye konuştu.