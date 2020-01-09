YURTHABER
  4. Başkan Sarıkurt: “Kimsesiz vatandaşlarımızın yanındayız”

Başkan Sarıkurt: “Kimsesiz vatandaşlarımızın yanındayız”

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 09.01.2020 15:40 | Son Güncelleme

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, soğuk havalarda sokakta kalan evsiz ve kimsesizlerin Zabıta Müdürlüğüne bildirilmesini istedi.Sokakta kalan evsiz ve kimsesizleri soğuktan koruyabilmek için geçtiğimiz günlerde Çorlu’da faaliyet gösteren otel ve pansiyon işletmecileriyle bir araya gelen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bu durumdaki vatandaşların Zabıta Müdürlüğüne bildirilmesini istedi.

Başkan Sarıkurt: “Kimsesiz vatandaşlarımızın yanındayız”

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, soğuk havalarda sokakta kalan evsiz ve kimsesizlerin Zabıta Müdürlüğüne bildirilmesini istedi.
Sokakta kalan evsiz ve kimsesizleri soğuktan koruyabilmek için geçtiğimiz günlerde Çorlu’da faaliyet gösteren otel ve pansiyon işletmecileriyle bir araya gelen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bu durumdaki vatandaşların Zabıta Müdürlüğüne bildirilmesini istedi. Kimsesiz vatandaşların zorlu kış şartlarında ortaya çıkan barınma ihtiyacını çözmek amacıyla hazırladıkları proje kapsamında otel ve pansiyon işletmecileriyle bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Sarıkurt, evsiz ve kimsesizlerin kış ayı boyunca destek veren otel ve pansiyonlarda misafir edileceklerini söyledi. Sokakta kalanların mağdur olmaması için gerçekleştirilen toplantıda desteklerini açıklayan otel ve pansiyon işletmecilerine bir kez daha teşekkür ettiklerini ifade eden Sarıkurt, "Soğuk kış günlerinde kentimizde yaşayan hiç kimsenin dışarıda yardıma muhtaç kalmaması en büyük arzumuz. Bu nedenle kentimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için el ele verdik. Sokakları ve metruk yapıları mesken edinen evsiz ve kimsesiz vatandaşlarımızın soğuk kış günlerinde mağduriyetlerini giderebilmek için otel ve pansiyon işletmecilerimiz ile başlattığımız çalışma kapsamında onlara sıcak bir yuva sunmak istiyoruz. Muhtaç olanlara yardım eli uzatabilmek için bu konuda siz değerli vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Gelin el birliğiyle bu şehirde kimseyi kimsesiz bırakmayalım. Mağdur olan vatandaşlarımıza ulaşabilmemiz için Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile 0282 684 76 65 numaralı telefon aracılığıyla iletişime geçerek destek olalım” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
Çorlu Çocuk Meclisi Üyeleri tanışma toplantısında bir araya geldiÇorlu Çocuk Meclisi Üyeleri tanışma toplantısında bir araya geldi
Tekirdağ DSYB üyelerine yurtiçi ve yurtdışı fuar gezileriTekirdağ DSYB üyelerine yurtiçi ve yurtdışı fuar gezileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Veysel Karakış dualarla toprağa verildi

Veysel Karakış dualarla toprağa verildi

Büyükçekmece’de farkındalık oluşturan buluşma

Büyükçekmece’de farkındalık oluşturan buluşma

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Tekirdağ Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:57
Sabah
08:28
Öğle
13:22
İkindi
15:44
Akşam
18:06
Yatsı
19:31

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Limon Eczanesi
Cerkezkoy
Öznur Eczanesi
Corlu
Alkan Eczanesi
Corlu
Doğan Eczanesi
Hayrabolu
Tepe Eczanesi
Kapakli
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Şafak Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tekirdağ yeni yılı silah sesleri ile karşıladı

Tekirdağ yeni yılı silah sesleri ile karşıladı

Çorlu TSO Başkanı Volkan: “Çorlu’yu dünya sahnesine çıkartacağız”

Çorlu TSO Başkanı Volkan: “Çorlu’yu dünya sahnesine çıkartacağız”

Avrupa Spor Kenti Çorlu voleybol maçlarına ev sahipliği yapacak

Avrupa Spor Kenti Çorlu voleybol maçlarına ev sahipliği yapacak

Kayıp kişinin cesedi bağ evinde bulundu

Kayıp kişinin cesedi bağ evinde bulundu

Mucit Motorsiklet Tamircisi Kendi Arazi Aracını Üretti

Mucit Motorsiklet Tamircisi Kendi Arazi Aracını Üretti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.