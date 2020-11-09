Başkan Sayan’dan AİÇÜ Rektörü Karabulut’a ziyaret

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve beraberindeki heyet, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’u ziyaret etti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’a nezaket ziyaretinde bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Prof. Dr. Karabulut’un yaptığı çalışmalarla AİÇÜ’nün bölgenin ve ülkenin en önemli eğitim kurumlarından biri haline geldiğini söyledi.

Bilimin sevgi ile bütünleştiği AİÇÜ’nün ülkemizin 2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü belirten Karabulut ise, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında Başkan Sayan ile bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

