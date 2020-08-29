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Başkan Sayan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

AĞRI HABERLERİ  | 29.08.2020 22:07 | Son Güncelleme

Ağrı Belediye Başkanı Savcı 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.Belediye Başkanı Savcı Sayan, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:“Zaferlerle dolu şanlı tarihini elde ettiği büyük zaferle taçlandıran ve gücünü dosta düşmana gösteren kahraman Mehmetçiğimizin bu büyük başarısını 98.

Başkan Sayan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Belediye Başkanı Savcı Sayan, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Zaferlerle dolu şanlı tarihini elde ettiği büyük zaferle taçlandıran ve gücünü dosta düşmana gösteren kahraman Mehmetçiğimizin bu büyük başarısını 98. yılında bir kez daha gururla ve sevinçle kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eşsiz zaferlerle kurulduğu günden itibaren daima büyüyen, gelişen ve dünyanın önde gelen devletleri arasındaki müstesna yerini alan ülkemiz, 2023 hedeflerine doğru emin ve kararlı adımlarla yürümektedir. 30 Ağustos’ta büyük bir mücadele sergileyerek zafer kazanan ve içinde yaşadığımız büyük Türkiye’yi kuran, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

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Eleskirt
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Patnos
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