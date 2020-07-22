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Başkan Şayir, bayram öncesi mezarlıkları denetledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.07.2020 11:27 | Son Güncelleme

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki mezarlıklarda başlatılan temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını denetledi.Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar, Kurban Bayramı’nda vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmesi için Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaları denetlediler.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki mezarlıklarda başlatılan temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını denetledi.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar, Kurban Bayramı’nda vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmesi için Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaları denetlediler. Mezarlık alanlarını inceleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçedeki mezarlıklar ve şehitliklerde hummalı bir çalışma başlattıklarını belirterek, “Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arefe günü ve bayram süresince vatandaşlarımızın, ahirete irtihal eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

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