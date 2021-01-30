Başkan Şayir’den çocuklara tablet müjdesi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçedeki tüm çocuklara tablet dağıtılacağının müjdesini verdi.

Çocuklarla bir araya gelen Hamza Şayir, Dilovası’nın geleceği çocuklar için çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi. İlçedeki çocuklara tablet dağıtılacağına söyleyen Şayir, "Dilovası’nın geleceği olan çocuklarımızın eğitimi için adeta seferber olduk. Her şey çocuklarımız için diyerek eğitim seviyesi yüksek bir Dilovası’nı inşa etmeye çalışıyoruz. Teşkilatımızın da desteği ile önümüzdeki haftalarda ilçemizde ki hemen hemen tüm çocuklarımıza tablet dağıtacağız" dedi.

Başkan Şayir’in tablet müjdesini duyan çocuklar ise teşekkürlerini sundu.



