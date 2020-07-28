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Başkan Şayir’e söz verdiler hediyeyi kaptılar

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.07.2020 11:07 | Son Güncelleme

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, korona virüs önlemleri kapsamında maske takma sözü veren çocukları boyama kitapları ile ödüllendirdi.Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası Cumhuriyet Mahallesi’nden ayrılırken gördüğü bir gurup çocuklar ile de bir süre sohbet etti.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, korona virüs önlemleri kapsamında maske takma sözü veren çocukları boyama kitapları ile ödüllendirdi.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası Cumhuriyet Mahallesi’nden ayrılırken gördüğü bir gurup çocuklar ile de bir süre sohbet etti. Aracından inerek çocukların yanına giden Başkan Şayir, pandemi sürecinde yaşanan salgın nedeniyle maskesiz sokağa çıkmanın sağlıkları açısından risk taşıdığını belirterek maskesiz sokağa çıkmamalarını istedi. Kurallara riayet hususunda söz alan Başkan Şayir, arabasından çıkarttığı boyama kitaplarını çocuklara dağıtarak onları ödüllendirdi. Çocuklar ise boyama kitapları için Başkan Şayir’e teşekkür etti.
Öte yandan Dilovası Belediyesi tarafından çocukların güvenle oyun oynamaları amacıyla Demirciler Mahallesi’nde yeni bir park inşa ediliyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çalışmaları sürdürülen parkın kısa sürede bitirilerek vatandaşların ve çocukların hizmetine açılacağı ifade edildi.

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