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Başkan Seçer: "İnşallah ikinci dönemimizde Mersin şahlanacak"

İHA İHA
01.04.2024 08:29
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, 31 Mart Mahalli İdare Seçimleriyle ilgili, "İnşallah ikinci dönemimizde Mersin şahlanacak, huzur devam edecek, mutluluk devam edecek, istikrar devam edecek" dedi.

Başkan Seçer: "İnşallah ikinci dönemimizde Mersin şahlanacak"

Seçer, Özgecan Meydanı’nda toplanan vatandaşlara hitap etti. Zor şartlarda Mersin için çok çalıştıklarını ifade eden Seçer, 5 yıllık süreçte yaptıkları çalışmaları anlatarak, "Yeni dönemde Mersin şahlanacak" diye konuştu.

Mersin’in ilklerin kenti olduğunu belirten Seçer, şöyle konuştu: "İnşallah ikinci dönemimizde Mersin şahlanacak, huzur devam edecek, mutluluk devam edecek, istikrar devam edecek. Biz biriz, bir aradayız. Mersin küçük Türkiye’dir. Doğudan batıya, kuzeyden orta Anadolu’ya Mersin’e gelip yaşayan, kökleri hala orada olan her vatandaşım kendini Mersinli hissetsin. Şerefle, onurla Mersinliyim desin. Mersin’i yüceltelim, Mersin’i dünyanın en saygın kenti yapalım. Gece gündüz çalıştık, yoğunduk ama yorulmadık. Kuvvetimiz yerinde, azmimiz yerinde. Daha fazla çalışacağız. Sizlere daha fazla hizmet edeceğiz. Hele hele şimdi yeni ve genç belediye başkanlarımızla bir olacağız, birlik olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Huzurla, uyumla çalışacağız, memnuniyetle sizlere hizmet edeceğiz."

"HERKESİN BAŞKANIYIM"

Kendisine oy versin vermesin herkesin başkanı olduğunu vurgulayan Seçer, "Partimin emekçilerine teşekkür ediyorum. İlçe örgütlerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, bu mücadelede yer alan, gecesini gündüzüne katan tüm mücadele arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de 5 yıldır Mersin’de yaşayan 2,5 milyon vatandaşımıza, buradaki sığınmacılara, misafirlere gecesini gündüzüne katarak hizmet eden 11 bin mesai arkadaşlarıma. Mersin Büyükşehir Belediyesi, hizmetleriyle Türkiye’de Mersin’den söz ettirdiyse onların eseridir, onların emeğidir" dedi.
Bu arada çok sayıda vatandaş Adnan Menderes Bulvarı’nda konvoy oluşturdu.

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