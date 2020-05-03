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Başkan Sekmen’den ESMEK’lere ziyaret

ERZURUM HABERLERİ  | 03.05.2020 15:37 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’da cerrahi maske, siperlik ve sağlık çalışanları için önlük imalatı yapılan ESMEK’leri ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’da cerrahi maske, siperlik ve sağlık çalışanları için önlük imalatı yapılan ESMEK’leri ziyaret etti. Salgınla mücadele sürecinde 7/24 görev yapan ESMEK çalışanlarına kolaylıklar dileyen Başkan Sekmen, birbirinden ayrı atölyelerde yürütülen imalat sürecinin tüm aşamalarını gözden geçirmeyi de ihmal etmedi. Sekmen, ESMEK’te yürütülen imalat faaliyetlerinin Covid-19’un tehdit olmaktan çıkacağı ana kadar devam edeceğini belirterek, “Hamdolsun ki, kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz. Bu zorlu süreç bizlere toplum olarak neleri başarabileceğimizi de göstermiş oldu” dedi.
Başkan Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve kısa adı ESMEK olan Sanat ve Meslek Edindirme Merkezi’nde, salgınla mücadele sürecinde adeta seferberlik ilan edildiğini hatırlatarak, “Bilindiği üzere ESMEK’lerimizde ilk etapta cerrahi maske üretimine başlamış ve kurduğumuz özel bir ekiple maske ihtiyacına büyük ölçüde cevap vermiştik. Ardından siperlik maske ve sağlık çalışanlarına özel önlük imalatına da başladık. Şu anda bu üç ürünün imalatına da aynı anda devam ediyoruz. Sağlık kuruluşlarımız, güvenlik güçlerimiz, polisimiz, askerimiz, kısacası ESMEK’lerimiz bu ürünlere ihtiyaç duyan tüm kurumlarımız için çalışıyor. Bunun yanında imal ettiğimiz maskeleri halkımıza ücretsiz dağıtmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.
Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin salgınla mücadele seferberliğinin sadece bu imalatlarla sınırlı kalmadığının altını çizen Başkan Sekmen, “Salgınla mücadelenin başladığı ilk günden bu zamana kadar bilindiği üzere çok yoğun bir dezenfeksiyon süreci geçirildi. Cadde ve sokakları, ortak kullanım ve yaşam alanlarını, kamu kurum ve kuruluşlarımızı dezenfekte etmek için kullandığımız kimyasalları bile kendimiz ürettik. Yani kendi dezenfektan ürünlerimizi kendimiz imal ediyoruz, yanı sıra el hijyeni için kullanılan kolonyalarımız bile Büyükşehir Belediyemizin kendi üretimi. Hamdolsun biz bize yetiyoruz, kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz giderebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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