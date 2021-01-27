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Başkan Semih Esen :"Pandemiden dolayı öncelik sıramız değişti."

27.01.2021 10:39 | Son Güncelleme:
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Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, pandemi sebebiyle önceliklerinin değiştiğini belirterek " 23 başlıktan oluşan seçim vaatlerimizin 8-9 tanesini yaz başına kadar gerçekleştirmiş olacağız.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, pandemi sebebiyle önceliklerinin değiştiğini belirterek " 23 başlıktan oluşan seçim vaatlerimizin 8-9 tanesini yaz başına kadar gerçekleştirmiş olacağız. 2018 yılında hazırladığımız ’ Konyaaltı Esnafım ’ uygulaması, pandemiyle öncelik kazandı. 2018 yılında internet satışlarının yoğunluğunu görüp, küçük esnafın bu satışlardan olumsuz etkileneceği için böyle bir çalışma başlığı hazırlamıştık." dedi.
KONYSİAD 12. çevrimiçi toplantı konuğu olan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen pandemi sürecini bölge halkının kurallara uyma bilincinin yüksekliği sayesinde kolay atlattıklarını söyledi. Aralık ayından itibaren vaka sayısında ciddi bir düşüş olduğunu vurgulayan Esen, bölge halkına duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
Konyaaltı esnafım uygulamasının ilk etabının Şubat ayının başlarında kullanılır hale geleceğini söyleyen Esen, "Birinci etapta ilçemizdeki 1947 esnafın tespitini yaptıktan sonra onlarla görüşmeler yaptık. Esnafın iletişim bilgileri, yol tarifleri, varsa internet sitelerini uygulamaya yükledik. İkinci etapta da 1947 esnafın satış yaptığı ürünleri fotoğraflarıyla sisteme yüklendiği ve sistem üzerinden sipariş verebildiği güncellemeler olacak. Bu uygulamayla esnafı, sipariş siteleri üzerinden ödedikleri yüksek komisyonlardan kurtarmış olacağız. Belediyemiz ya da bir şirket esnafımızdan herhangi bir komisyon talep edemeyecek. Esnafımız ücret ödemeden internet üzerinden satış yapabilme imkanına kavuşacak” diye konuştu.

"Esnafla vatandaş arasında gönül bağını yeniden kurmak istiyoruz"
Yapacakları çalışma ile esnafı yüksek komisyondan kurtarmanın yanı sıra, paralarını 1 ay vadeyle değil hemen alabileceklerini vurgulayan Başkan Esen satın alınan ürünlerin günlerce beklemeden daha uygun fiyatlara halka ulaşacağını belirtti. Esen, “Uygulama, halk ve esnaf arasında sıcak ilişkiyi yeniden tesis edecek. Sadece ekonomik kaygılarla değil bölgenin sosyal dokusuna da etki edecek güzel bir uygulama ilçemizde olacak. Bu uygulama ile Konyaaltı’ndaki küçük esnaf mahallesindeki hanelere satış yapabilecek. " dedi.
HayatPark hakkında da bilgi veren ve altyapısının tamamen yenilendiğini söyleyen Semih Esen, " Sulama ve elektrik altyapısı yenilenerek, alan yeşillendirildi. 5 tenis kortunun altyapısının yanı sıra ışıklandırılmasını da güçlendirdik. " dedi. İlk olarak iki adet kafenin hizmete açılacağı bilgisini veren Esen, ekiplerin hummalı bir çalışma sürdürdüğü belirtti. Esen, “ Kuzeyde kültür, etkinlik ve nikah salonu olacak ve yine Otizmli çocuklar için bir eğitim merkezi olacak. Tenis kortları, dinlenme alanları, otopark, yeşil alan ve kafelerin yer alacağı HayatPark’ta aileler çocuklarıyla huzur ve güven içinde gezebilecekler” dedi.

Konyaaltı’na simgesel kütüphane
Lunapark bölgesindeki imar sorunun hakkaniyetli bir şekilde çözüldüğünü ve buradaki plan-parselasyon bitince büyük bir kent meydanı olacağını kaydeden Başkan Esen, park ve yeşil alanların artmasının kent kalitesini arttıracağını vurgulayarak " İnşallah tüm bunların yanı sıra bu bölgeye günün şartlarına uygun simgesel bir kütüphane yaparız." dedi.
Toplantıda yayla yollarından, kreşlere, hayvan barınağından, yeşil alanlara kadar pek çok yapılan ve yapılacak olan projelerden bahseden Esen soruları da cevaplandırdı.
KONYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Kaplan ise Başkan Semih Asen ile göreve geldiğiniz ilk günden beri sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek " Birlikte bölgemize yarar sağlayacak her projenin içinde severek yer alırız." diye konuştu.

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