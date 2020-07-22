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Başkan Şen: "Birlik üyeleri ve tanıdık üreticilerden kurbanlık alın"

ADANA HABERLERİ  | 22.07.2020 11:25 | Son Güncelleme

Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen, kurbanlıkların birlik üyeleri ve tanıdık yetiştiricilerden alınmasını isteyerek, "Kurban kesecekler denetimi yapılan küpeli hayvanları tercih etmelidir" dedi.Murat Şen, Kurban Bayramı’nın bu yıl salgın dönemine denk geldiğini belirterek, herkesi salgına karşı önlemlere uymaya çağırdı.

Başkan Şen: "Birlik üyeleri ve tanıdık üreticilerden kurbanlık alın"

Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen, kurbanlıkların birlik üyeleri ve tanıdık yetiştiricilerden alınmasını isteyerek, "Kurban kesecekler denetimi yapılan küpeli hayvanları tercih etmelidir" dedi.
Murat Şen, Kurban Bayramı’nın bu yıl salgın dönemine denk geldiğini belirterek, herkesi salgına karşı önlemlere uymaya çağırdı. Kurbanlık pazarlarında kalabalık oluşmadan alışverişin yapılması gerektiğini ifade eden Şen, herkesin önlem almasını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi. Kurbanlık pazarlarında tokalaşarak pazarlık yapılmaması gerektiğini anlatan Şen, "Bu yıl geleneksel yöntemlerden biraz uzak durmalı, salgına karşı kurallara uymalıyız" diye konuştu.
Kurbanlık alacak vatandaşlara önerilerde bulunan Başkan Şen, şunları kaydetti:
"Maalesef istemesek de bazı bazı satıcılar hastalıklı, yaşlı ve dişi hayvanları kurban olarak vatandaşa satmaya çalışabiliyor. Buna karşı vatandaşların sağlıklı, temiz, resmi kurumlarca denetimi yapılmış, kulakları küpeli erkek hayvanları tercih etmeli. Kurbanlık satın alırken hayvanın gözünden yaş gelmemesine dikkat edin. Yine aynı şekilde hayvanın burnunun akmadığına emin olun. Tüyleri kırkılmış hayvanların sağlıklı olup olmadığı daha çabuk anlaşılacaktır. Bu nedenle tüyleri kırkılmış hayvanları tercih edin. Yerli yetiştiricilerin desteklenmesi için vatandaşlar kendi bölgelerindeki yerli, tanıdıkları üreticiden ve Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği logolu satış yerlerinden alışveriş yapmalarını istiyoruz."
Bu yıl kurbanlıkların fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Şen, "Bu sene kurbanlık koyun-keçi canlı ağırlık kilogram fiyatı 29 lira, büyük baş tosun canlı ağırlık kilogram fiyatı 25 lira, büyükbaş düve kilogram fiyatı da 23 lira olarak belirlendi. Küçükbaş kurbanlık kesim fiyatı 70 lira, büyükbaş kurbanlık kesim fiyatı da 500 lira olarak belirlendi" şeklinde konuştu.

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