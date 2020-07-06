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Başkan Şerifoğulları çalışmaları yerinde inceledi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 06.07.2020 15:59 | Son Güncelleme

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kent genelinde devam eden çalışmaları inceledi.Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kent genelinde devam eden çalışmaları inceledi.
Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen çalışmaları inceledi. İlk olarak Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi’nde devam eden asfalt yenileme çalışmasını inceleyen Başkan Şerifoğulları sonrasında ise Şehit Emniyet Amiri Mustafa Cebeloğlu Sokakta gerçekleştirilen kaldırım yenileme ve asfalt çalışmalarını denetledi.
Son olarak Prof. Dr. Mustafa Temizer ile Mustafa Uygur Caddelerindeki asfalt yenileme çalışmalarını inceleyen Şerifoğulları, vatandaşlarla da bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.

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