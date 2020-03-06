Başkan Şimşek, kadın çalışanların Kadınlar Günü’nü kutladı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Gölbaşı’ndaki kamu kurumlarında çalışan kadın personeli ziyaret etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, eşi Yeşim Şimşek ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Gölbaşı’nda bulunan kamu kurumlarındaki kadın personelleri ziyaret ederek, çalışan kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Şimşek, Gölbaşı’nın kadın Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan’ı da makamında ziyaret ederek, Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayıp çiçek hediye etti.

Şimşek, kamu kuruluşlarında çalışan kadın personele Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait serada yetişen 5 bin çuha türü çiçeği hediye etti. Kadınların hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmenin kadın erkek herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydeden Başkan Şimşek, “Aile kurumunun temel taşı, değerlerimizin temsilcisi ve koruyucusu, şefkatin, fedakarlığın ve özverinin sembolü olan Türk kadınlarının hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak, her tür ayrımcılığa karşı mücadele etmek, kadın erkek herkesin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

