YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başkan Söğüt, “Farklı kültürler bize değer katıyor”

Başkan Söğüt, “Farklı kültürler bize değer katıyor”

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.02.2020 12:48 | Son Güncelleme

Hereke Gümüşhaneliler Derneği’nin düzenlediği kahvaltı programında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Farklı kültürler bize değer katıyor” dedi.Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke Gümüşhaneliler Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Başkan Söğüt, “Farklı kültürler bize değer katıyor”

Hereke Gümüşhaneliler Derneği’nin düzenlediği kahvaltı programında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Farklı kültürler bize değer katıyor” dedi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke Gümüşhaneliler Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Hereke Kışladüzü’ndeki dernek binasında gerçekleşen kahvaltı programına Başkan Şener Söğüt yanı sıra, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara, dernek ve oda, STK temsilcileri ve muhtarlar da katıldı. Kahvaltı öncesinde dernek üyeleri ile sohbet eden Başkan Şener Söğüt, görüş alışverişinde de bulundu. Deprem bölgesi Elazığ’da yaptığı incelemeler hakkında bilgiler aktaran Başkan Şener Söğüt, “Acıları paylaşalım istedik bu anlamda Elazığ’a da bir ziyaretimiz oldu. Oradaki depremzedeler ile bir araya gelme fırsatı bulduk. Çok şükür devletimiz tüm gücüyle oradaki vatandaşlarımızın yanında. Yapılması gereken ne varsa anında yerine getiriliyor. Çok güzel bir koordinasyon sağlanmış” dedi.
Körfez’deki kültürel mozaiğin zenginlik olduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, “Farklı milletler, farklı kültürler şehrimize değer katıyor, kültür mozaiğinin ortak noktası olan şehrimizin en güzel zenginliği olarak göze çarpıyor. Hemşehri derneklerimiz bunda en büyük etken. Farklı kültürler, Körfezlilik bilinciyle şehrimize önemli katkı sunuyor” diye konuştu.

Başkan Söğüt, “Farklı kültürler bize değer katıyor”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

Düzce'de şüpheli ölüm

Düzce'de şüpheli ölüm

Vatan Perverler Yunan Milletvekili ve İsrail’in Makor Rishon Gazetesi’ne sert tepki gösterdi

Vatan Perverler Yunan Milletvekili ve İsrail’in Makor Rishon Gazetesi’ne sert tepki gösterdi

Nevşehir Belediyespor: 0 Karacabey Belediyespor: 0

Nevşehir Belediyespor: 0 Karacabey Belediyespor: 0

Kocaeli Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:36
Sabah
08:02
Öğle
13:19
İkindi
16:00
Akşam
18:26
Yatsı
19:47

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Kaya Eczanesi
Derince
Şifa Eczanesi
Kandira
Dilek Eczanesi
Golcuk
Menderes Eczanesi
Cayirova
Demircan Eczanesi
Gebze
Aydınoğlu Eczanesi
Izmit
Öz Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Orhangazi Spor Salonu’nun figürleri belirdi

Orhangazi Spor Salonu’nun figürleri belirdi

Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü

Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü

İzmit Belediyesinin ücretsiz yüzme kursu başladı

İzmit Belediyesinin ücretsiz yüzme kursu başladı

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Maganda Kurşunu Can Aldı

Maganda Kurşunu Can Aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.