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Başkan Soydan, muhtarların gününü kutladı

BİLECİK HABERLERİ  | 19.10.2020 12:58 | Son Güncelleme

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.Muhtarlığın çok kadim bir iş ve tarihi yüzlerce yıl öncesine dayandığını ifade eden Başkan Soydan, "Muhtarlık görevinin, demokrasi zincirinin ilk halkası ve vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çaldıkları ilk kapı.

Başkan Soydan, muhtarların gününü kutladı

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.
Muhtarlığın çok kadim bir iş ve tarihi yüzlerce yıl öncesine dayandığını ifade eden Başkan Soydan, "Muhtarlık görevinin, demokrasi zincirinin ilk halkası ve vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çaldıkları ilk kapı. Devlet millet bütünleşmesinin tescillendiği bir demokrasi müessesi olan vatandaşlarımız tarafından seçilerek göreve gelen muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiptir. Toplumda yerel yönetimlerin en köklü halkasını oluşturan muhtarlarımız mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşlarımızın devlet kurumlarıyla bir bağı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, Pazaryeri ilçemizde ve köylerimizde görev yapan vatandaşlarımız ile devlet arasında köprü vazifesi gören mahallelerimizin ve köylerimizin gelişimi ve değişimi hususunda çözüm ortaklığı yapmaya çalışan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar gününü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.

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