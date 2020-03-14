Başkan Soyer’den koronavirüs ile ilgili risk gruplarına önemli çağrı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüsü ile ilgili başta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar olmak üzere Sağlık Bakanlığının tespit ettiği risk gruplarındaki İzmirlilere, "Çok zorunlu olmadıkça toplu ulaşım araçlarını kullanmayın" çağrısı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüsüne karşı önemli bir uyarıda bulundu. Sürekli dezenfekte ediliyor olsa da diğer kamusal mecralar gibi toplu taşıma araçlarının en önemli risk alanları arasında olduğunu vurgulayan Soyer, "Sağlık Bakanlığımızın da özellikle vurguladığı gibi, başta 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız olmak üzere; hamilelerin, yasal süt iznindeki annelerin, bağışıklık sorunu olanların, kanser tedavisi görenlerin, organ nakli olanların, kronik solunum yolu, kalp damar, obezite, şeker ve diğer kronik rahatsızlıkları bulunanların virüsün oluşturduğu tehdit tamamen ortadan kalkıncaya kadar, çok zorunlu olmadıkça ve özellikle de yoğunluğun fazla olduğu sabah ve akşam saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmamalarını önemle rica ediyorum" dedi.