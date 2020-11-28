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Başkan Sülük’ten asfalt üretim tesisi müjdesi

ÇORUM HABERLERİ  | 28.11.2020 14:27 | Son Güncelleme

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Asfalt Üretim Tesisini İskilip’e kazandırdıklarını açıkladı.Üretim esaslı belediyecilik anlayışını esas aldıklarını dile getiren Başkan Ali Sülük, “Asfalt üretim tesisini ilçemize kazandırmaktan dolayı mutluyuz.

Başkan Sülük’ten asfalt üretim tesisi müjdesi

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Asfalt Üretim Tesisini İskilip’e kazandırdıklarını açıkladı.
Üretim esaslı belediyecilik anlayışını esas aldıklarını dile getiren Başkan Ali Sülük, “Asfalt üretim tesisini ilçemize kazandırmaktan dolayı mutluyuz. En kısa süre içerisinde kurulacak tesisimiz sayesinde artık kendi asfaltımızı kendimiz üreteceğiz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Başkan Sülük, tesisin kazandırılmasında verdikleri desteklerden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve Sadir Durmaz ile Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’e teşekkür etti.

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