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Başkan Sümer: “Besni Gençlik Merkezi mimarisiyle kendine hayran bırakıyor”

12.01.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Başkan Sümer: “Besni Gençlik Merkezi mimarisiyle kendine hayran bırakıyor”

AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, yapımı büyük ölçüde tamamlanan Besni Gençlik Merkezi İnşaatını yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan İsmail Sümer, gençlere sosyal, kültürel sanatsal ve sportif faaliyetlerin 7/24 ücretsiz olarak sunulacağı gençlik merkezinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.Gençlik merkezlerinin yetişen yeni neslin beceri ve enerjilerinin doğru kanalize edilmesi adına önemli olduğunu dikkat çeken Sümer, “Gençlik merkezlerimiz sayesinde gençlerimiz sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile ilgi ve yetenekleri doğrultusunda boş zamanlarını faydalı uğraşlarla değerlendirerek hayata daha donanımlı hazırlanıyorlar.

AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, yapımı büyük ölçüde tamamlanan Besni Gençlik Merkezi İnşaatını yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan İsmail Sümer, gençlere sosyal, kültürel sanatsal ve sportif faaliyetlerin 7/24 ücretsiz olarak sunulacağı gençlik merkezinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.
Gençlik merkezlerinin yetişen yeni neslin beceri ve enerjilerinin doğru kanalize edilmesi adına önemli olduğunu dikkat çeken Sümer, “Gençlik merkezlerimiz sayesinde gençlerimiz sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile ilgi ve yetenekleri doğrultusunda boş zamanlarını faydalı uğraşlarla değerlendirerek hayata daha donanımlı hazırlanıyorlar. Aynı zamanda, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmış oluyorlar. Bu nedenle ilçemizdeki spor alanlarının ve faaliyetlerinin daha da çok arttırılması gerekiyor. Besni Gençlik Merkezi mimarisi ve kullanım koşulları ile kendisine hayran bırakıyor. Böylesine güzel bir projenin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Sümer: “Besni Gençlik Merkezi mimarisiyle kendine hayran bırakıyor”

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