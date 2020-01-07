Başkan Takva: “Ekonomide ‘bizde varız’ demelisiniz”

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Van İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen girişimcilik eğitimini tamamlayan kadın girişimciler için sertifika töreni yapıldı.

Van TSO Rifat Hisarcıklıoğlu Salonunda düzenlenen törende 22-25 Aralık 2019 tarihleri arasında girişimcilik eğitimine katılan 24 kadın girişimci sertifikasını aldı. Gerçekleştirilen törende konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, girişimciliğin 3 temel faktörünün yetenek, cesaret ve bilgi olduğunu söyledi. Takva, “Bu faktörleri içinde barındırarak bu eğitime katılan 24 kadın arkadaşımız, bugün itibari ile iş kurmak üzere ehliyetlerini almış bulunmaktalar. Odamız tarafından bugüne kadar yaklaşık 55 girişimcilik eğitimi düzenlenmiş, yaklaşık bin 650 kişiye girişimcilik sertifikası verilmiştir. Ancak eğitimler sonrasında iş yeri açma verilerine bakıldığında, bu katılımcıların yaklaşık yüzde 15’i cesaret göstermiş ve ticari teşebbüste bulunmuştur” dedi.

Kadın girişimcilere önerilerde bulunan Van TSO Başkanı Takva, “1 milyon 123 bin 784 olan kent nüfusunun 549 bin 323’ünü kadınlar oluşturmaktadır. Bu rakam, oransal olarak yüzde 48,88’e denk gelmektedir. Ancak odamız verilerinde kadın girişimcilerin sayısına bakacak olursak, 285 ile 300 arasında değişkenlik gösteren bir üye sayımız vardır. Bu rakamlar nüfusa oranla çok düşük kalmaktadır. Yine kadın çiftçi oranında ise yüzde 3,6 ile ülke genelinde sondan ikinci sırada yer almaktayız. Sizler bu rakamların daha üst seviyelere taşınması için bir mücadele sergilemelisiniz” diye konuştu.