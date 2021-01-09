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Başkan Tanğlay’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09.01.2021 16:22 | Son Güncelleme:
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Başkan Tanğlay’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Tanğlay, mesajında, gazetecilik mesleğinin bir iş ve meslek olmakla birlikte aynı zamanda yapılan işin niteliği ve vasfı itibarıyla bir kamu hizmeti olduğunu vurguladı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Tanğlay, mesajında, gazetecilik mesleğinin bir iş ve meslek olmakla birlikte aynı zamanda yapılan işin niteliği ve vasfı itibarıyla bir kamu hizmeti olduğunu vurguladı. Başkan Tanğlay, “İletişim hızı ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu dünyamızda medya gücü, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamanın en önemli araçlarından biridir. Son derece dinamik bir meslek olan gazetecilik, haberleri en doğru şekliyle kamuoyuyla paylaşma misyonu taşımaktadır. Bunun yanı sıra bu mesleği yapan gazeteci kardeşlerimiz, düşünceleri ve yorumları ile demokrasinin güçlenmesine katkı sunmakta, yaşanan sorunları ve yapılan çalışmaları gündeme taşıyarak idarecilerin çalışmalarına yardımcı olmaktadırlar. Kalemini her zaman doğrudan yana ve doğru şekilde kullanarak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmekte ve toplumun sesi olmaktadırlar. Böylesi önemli bir vazifeyi üstlenmiş olan basın çalışanlarının hassasiyetlerinden bazıları da şüphesiz ki; meslek etiğinin çiğnenmemesi, insanların kişilik haklarına saygı gösterilmesi konusudur. Bu hassasiyetlere özen göstererek, çok zor şartlar altında vatandaşın haberi alabilmesi için canla başla çalışan basın mensuplarının, harcadıkları çabayı görmemek ve takdir etmemek mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerine çalışmalarıyla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. İlimizde şevkle, fedakarca çalışan, işini hakkıyla yapmak için çabalayan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, güzel haberlere ulaşmalarını dilerim” dedi.

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Bitlis Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:22
Öğle
12:24
İkindi
14:54
Akşam
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Yatsı
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Bitlis Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

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Merkez
Y. Ecz.Eczanesi
Adilcevaz
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