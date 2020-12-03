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Başkan Tarhan, down sendromlu Hakan’la görüntülü konuştu

MERSİN HABERLERİ  | 03.12.2020 16:55 | Son Güncelleme

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Down Kafe çalışanı Hakan Urul ile görüntülü telefon görüşmesi yaptı.

Başkan Tarhan, down sendromlu Hakan’la görüntülü konuştu

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Down Kafe çalışanı Hakan Urul ile görüntülü telefon görüşmesi yaptı. Tarhan, Hakan’ı Mezitli’de yapımı devam eden Engelsiz Kafede faaliyette bulunmaya davet etti.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Başkan Tarhan, down sendromlu Hakan Urul ile görüşmesinde, korona virüsü salgını nedeniyle bu yıl etkinlik düzenleyemediklerini ifade ederek, Mezitlilileri virüsün olumsuz etkisinden korumak amacıyla 24 saat aralıksız çalıştıklarını söyledi. Yılda sadece bir gün değil her gün engelliler için farkındalık oluşturulması gerektiğinin altını çizen Tarhan, “Biz engelli vatandaşlarımıza imkan verildiğinde ne büyük işler başarabildiklerini de Down Kafemizde görüyoruz” dedi.
Mezitli’de Engelsiz Kafe oluşturduklarını vurgulayan Tarhan, Urul’u burada faaliyette bulunmaya davet etti.
Başkan Tarhan’ın her zaman yanlarında olduğunu belirten Hakan ise “Başkanımızı çok seviyoruz. Atatürk değerleri içerisinde hizmet üretmeye devam ediyor. Sık sık Down Kafede bir araya geliyorduk, ancak virüs başlayınca yeterince görüşemez olduk. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde beni arayarak çok mutlu etti” diye konuştu.

Başkan Tarhan, down sendromlu Hakan’la görüntülü konuştu

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