Başkan Tören, halk günü buluşmalarını sürdürüyor

Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, her ay düzenlediği hal buluşmalarını sürdürerek, vatandaşları dinliyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in, korona virüs salgını öncesi düzenli olarak gerçekleştirdiği halk günü programları, tedbirler kapsamında devam ediyor.

Salgın sürecinde de vatandaşlarla iletişim sağlamaya devam eden Başkan Tören, belediye meclis toplantı salonunda vatandaşlarla bir araya geldi. HES kodu dahil birçok önlemin alındığı ve halk günü toplantısında vatandaşlar, istek ve taleplerini doğrudan Başkan Tören’e iletti.

Altınordu Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda vatandaşlara seslenen Başkan Tören, kapılarının herkese açık olduğunu ifade ederek, genç nüfusun bu topraklarda kalması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Tören, “Göç ve işsizliğe yönelik atacağımız adımlarla ülkemizin ve şehrimizin geleceği olan gençlerimize ümit olacağız. Gençlerimizin doğduğu topraklarda doymasını istiyoruz. Bunun için de gençlere yönelik başlattığımız projelerimizle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Şehrimizin ve vatandaşlarımızın çözüm bekleyen sorunlarını koşulsuz, şartsız ve önyargısız bir yaklaşım içerisinde çözmeye gayret gösteriyoruz. İhtiyaç sahibi her vatandaşımızın istek ve taleplerini üzerimize düşen sorumluluk ve imkanlar ölçüsünde çözüme kavuşturduk, bundan sonra da kavuşturmaya devam edeceğiz. Tüm çabamız, hemşerilerimizin derdine derman olabilmek. Bu makamlar hizmet makamı. Biz de hemşerilerimizin hizmetkarı olarak buralara geldik. Vatandaşlarımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Bugüne kadar bu anlayışla hizmet etmenin gayretinde olduk. İnşallah bu anlayışla hizmet etmeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Tören, toplantıda katılımcıların talep ve beklentilerini dinleyerek çözümü için gerekli birimlere talimat verirken, katılımcılara ise hijyen paketi hediye edildi.