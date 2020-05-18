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Başkan Tuncel’den 19 Mayıs mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 18.05.2020 11:18 | Son Güncelleme

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, kurtuluş mücadelesinin başlangıcının 101.

Başkan Tuncel’den 19 Mayıs mesajı

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, kurtuluş mücadelesinin başlangıcının 101. yılı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.
Başkan Tuncel mesajında; "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık meşalesini yaktığı ve kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919; Türk Ulusunun bağımsız ve özgür yaşama kararlılığının bir göstergesidir.
Aydınlık Türkiye’nin geleceği olan gençlerimizin Atatürk’ün devrimleri ışığında ilerleyeceğinden ve ilkelerine sahip çıkacağından kuşkumuzun olmadığını belirtmek isterim.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor; başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm vatan kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum. Tam bağımsızlık meşalesi 101 yıldır hiç sönmedi, sönmeyecek” ifadelerini kullandı.

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