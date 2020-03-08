Başkan Tütüncü: "Duacı’yı Antalya’nın en güzel yeri yapıyoruz”

Başkan Hakan Tütüncü, Duacı Mahallesi’ni güzelleştirme sözü verdiğini anımsatarak, “Temel belediyecilik hizmetlerimiz ve sosyal tesis yatırımlarımızla Duacı’yı, Antalya’nın en güzel mahallelerinden biri haline getiriyoruz" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Duacı Mahallesi’nde tamamlanan ve devam eden belediye yatırımlarını inceledi.

Duacı Mahalle Muhtarı Hasan Erdoğan’ı da ziyaret eden Başkan Hakan Tütüncü, daha sonra asfalt ve kaldırım çalışması tamamlanan caddeleri ve yapımı devam eden parkı gezdi. Açıklamasında, Duacı Mahallesi’ni güzelleştirme sözü verdiğini belirten Tütüncü, "Duacı’yı, Kepez’in en önemli sayfiye merkezlerinden biri haline getirecek ve Antalya’nın özel bir markası yapacaktık. Bu kapsamda mahallemizin yollarının asfaltını ve kaldırımını yeniliyoruz. Yeni yollar açıyoruz. Duacı’da, 11 yılda 8 kilometre yeni yol, 27 kilometre sathi asfalt, 16 kilometre sıcak asfalt ve 2 bin 500 metrekare de parke kaldırım çalışması yaptık. Mahalledeki çocuklarımız için yeni parklar inşa ediyoruz. Duacı Mahallemize, bugüne kadar 5 park ve bir tane semt spor sahası kazandırdık. Bu sayıyı artırmaya devam edeceğiz. Duacı, güzel günlere yürüyor. Mahallenin, Masa Dağı yolu ile birlikte şehirle bağlantısını sağlayan yolunu da genişletiyoruz. Mahallemize verdiğimiz sözlerin takipçisiyiz. Duacı’yı, Antalya’nın en güzel mahallelerinden ve Kepez’in marka değerlerinden biri haline getiriyoruz. Hemşehrilerimizin mutluluğu için azimle çalışmaya devam" diye konuştu.