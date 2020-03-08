YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Başkan Tütüncü: "Duacı’yı Antalya’nın en güzel yeri yapıyoruz”

Başkan Tütüncü: "Duacı’yı Antalya’nın en güzel yeri yapıyoruz”

ANTALYA HABERLERİ  | 08.03.2020 11:59 | Son Güncelleme

Başkan Hakan Tütüncü, Duacı Mahallesi’ni güzelleştirme sözü verdiğini anımsatarak, “Temel belediyecilik hizmetlerimiz ve sosyal tesis yatırımlarımızla Duacı’yı, Antalya’nın en güzel mahallelerinden biri haline getiriyoruz" dedi.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Duacı Mahallesi’nde tamamlanan ve devam eden belediye yatırımlarını inceledi.Duacı Mahalle Muhtarı Hasan Erdoğan’ı da ziyaret eden Başkan Hakan Tütüncü, daha sonra asfalt ve kaldırım çalışması tamamlanan caddeleri ve yapımı devam eden parkı gezdi.

Başkan Hakan Tütüncü, Duacı Mahallesi’ni güzelleştirme sözü verdiğini anımsatarak, “Temel belediyecilik hizmetlerimiz ve sosyal tesis yatırımlarımızla Duacı’yı, Antalya’nın en güzel mahallelerinden biri haline getiriyoruz" dedi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Duacı Mahallesi’nde tamamlanan ve devam eden belediye yatırımlarını inceledi.
Duacı Mahalle Muhtarı Hasan Erdoğan’ı da ziyaret eden Başkan Hakan Tütüncü, daha sonra asfalt ve kaldırım çalışması tamamlanan caddeleri ve yapımı devam eden parkı gezdi. Açıklamasında, Duacı Mahallesi’ni güzelleştirme sözü verdiğini belirten Tütüncü, "Duacı’yı, Kepez’in en önemli sayfiye merkezlerinden biri haline getirecek ve Antalya’nın özel bir markası yapacaktık. Bu kapsamda mahallemizin yollarının asfaltını ve kaldırımını yeniliyoruz. Yeni yollar açıyoruz. Duacı’da, 11 yılda 8 kilometre yeni yol, 27 kilometre sathi asfalt, 16 kilometre sıcak asfalt ve 2 bin 500 metrekare de parke kaldırım çalışması yaptık. Mahalledeki çocuklarımız için yeni parklar inşa ediyoruz. Duacı Mahallemize, bugüne kadar 5 park ve bir tane semt spor sahası kazandırdık. Bu sayıyı artırmaya devam edeceğiz. Duacı, güzel günlere yürüyor. Mahallenin, Masa Dağı yolu ile birlikte şehirle bağlantısını sağlayan yolunu da genişletiyoruz. Mahallemize verdiğimiz sözlerin takipçisiyiz. Duacı’yı, Antalya’nın en güzel mahallelerinden ve Kepez’in marka değerlerinden biri haline getiriyoruz. Hemşehrilerimizin mutluluğu için azimle çalışmaya devam" diye konuştu.

"Duacı Aile Yaşam Merkezi açılışa hazır"
Tütüncü, Duacı Mahallesi’nde yapımını tamamladıkları aile yaşam merkezini de önümüzdeki günlerde hizmete açacaklarını kaydetti. Aile yaşam merkezi projesiyle, sosyal belediyecilik hizmetlerini kırsaldaki mahallelerde yaşayan hemşehrilerinin ayağına götürdüklerine dikkat çeken Tütüncü, “Kırsaldaki mahallelerimizde oturan vatandaşlarımızın, sosyal yaşam hizmetlerine kolay şekilde ulaşabilme taleplerini aile yaşam merkezi projemizle karşılıyoruz. İnsanı merkeze alan bu projemizi ilk olarak Gazi ve Duacı mahallelerimize kazandırdık. Gazi’den sonra Duacı Aile Yaşam Merkezi’nin de yapımını tamamladık. İç tefrişatı düzenlemesinden sonra merkezi hizmete açacağız. Merkezde, kadınlarımız için meslek ve sanat kursları, çocuklarımıza yönelik destek eğitim kursları açacağız. Bölge sakinlerinin belediye ile ilgili ödemelerini yapabileceği veznenin olacağı merkezde, bilişim sınıfı ile kütüphane hizmeti de olacak. Emekli kahvesinin olacağı merkezde aile hekimine tahsis edilecek odalar da bulunuyor. Aile yaşam merkezinin çok amaçlı salonunda belediyemiz, kültür, sanat ve sosyal etkinlerini; bölge sakinleri ise mevlit, düğün, asker uğurlama gibi faaliyetlerini yapabilecek. Belediyenin sosyal, kültür, sanat ve eğitim alanındaki hizmetlerinin tek noktada toplanacağı aile yaşam merkezi Duacı Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Duacı Aile Yaşam Merkezi’nde hangi hizmetler var?
Duacı Ali Yaşam Merkezi, 1.863 metrekare alan üzerine inşa edildi. Tesiste binanın kullanım alanı ise 530 metrekare. Merkezde etkinliklerin yapılabileceği 190 m2 büyüklüğünde çok amaçlı salon, gelin odası, mutfak hazırlık bölümü yer alıyor. Aile Sağlık Merkezi’nde 3 adet aile hekimi, laboratuar, pansuman ve enjeksiyon odalarının yanı sıra 2 adet derslik yer alıyor. Belediye hizmet birimi ile belediye tahsilât veznesi de yaşam merkezinde mahalle sakinlerine hizmet verecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!
Milyonluk araç hurdaya döndü!Milyonluk araç hurdaya döndü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Kayserispor 3 puan için gitti

Kayserispor 3 puan için gitti

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı

Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı

Antalya Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:52
Sabah
07:11
Öğle
13:13
İkindi
16:30
Akşam
19:05
Yatsı
20:19

Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Akar Eczanesi
Muratpasa
Gököz Eczanesi
Muratpasa
İmge Eczanesi
Muratpasa
Park Eczanesi
Muratpasa
Volkan Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Aden Eczanesi
Muratpasa
Başak Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hırsızlar bunu da yaptı, MYO’nun uygulama mutfağından 100 bin TL değerinde malzeme çaldılar

Hırsızlar bunu da yaptı, MYO’nun uygulama mutfağından 100 bin TL değerinde malzeme çaldılar

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Antalya CHP’de Bayar dönemi

Antalya CHP’de Bayar dönemi

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.