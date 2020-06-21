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Başkan Tütüncü’den kan bağışı çağrısı

ANTALYA HABERLERİ  | 21.06.2020 16:05 | Son Güncelleme

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyesi ve Kızılay işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Kan ver can olsun’ kampanyasına destek çağrısında bulundu.Kepez Belediyesi ve Kızılay işbirliğiyle düzenlenen ‘Kan ver can olsun’ kampanyası devam ediyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyesi ve Kızılay işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Kan ver can olsun’ kampanyasına destek çağrısında bulundu.
Kepez Belediyesi ve Kızılay işbirliğiyle düzenlenen ‘Kan ver can olsun’ kampanyası devam ediyor. Kepez Tıp Merkezi önünden start alan kan bağış kampanyasına katılanlara teşekkür eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sağlık koşulları el veren herkesi kan vermeye davet etti. Kızılay’la birlikte çok güzel bir kan bağışı kampanyası gerçekleştirdiklerine değinen Başkan Tütüncü, “Kızılay’ımız kan toplama konusunda yetkili bir devlet kuruluşumuz ve biz onlara çok şey borçluyuz. Hemşerilerimizi kan bağışına davet ediyoruz ve özel programlar icra ediyoruz. Bu kampanyayı Kepez’in 10 mahallesinde sürdüreceğiz. Ben bütün hemşehrilerimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

Kan vermek, sağlıktır
“Biz kanıyla, canıyla bu güzel ülkenin bütün insanlarının yanında olan bir kültüre sahibiz, millet olarak” diyerek, sözlerini sürdüren Tütüncü, “Dolayısıyla milletimizin bütün evlatlarının kan bağışında bulunmasında çok büyük yarar var. Özellikle kana ihtiyaç olan şu vakitlerde de bunun önemi bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Kan bağışı sağlık bakımından da faydalı olduğundan dolayı hem bir yandan bağış yaparak güzel bir vatandaşlık örneğini ortaya koymuş olacağız, diğer yandan da kan vermek sağlıktır. Bu noktada da sağlıklı bir yaşamın kapılarını da bu bağış vesilesiyle aralamış olacağız. Her bakımdan çok önemli olduğunu düşündüğüm bu kampanyayı yürekten desteklemeye ve bu kampanyayı daha ilgi çekici bir kampanyaya dönüştürmeye kararlıyız. Bunun için de elimizden gelen her türlü destekle Kızılay’ımızın yanındayız. Kızılay’ımız da milletimizin yanında. Dolayısıyla hepimiz bu güzel ülkenin insanları için buradayız. Hayırlı uğurlu olsun “diye konuştu.

Kan bağışı noktaları
Kızılay’ın kan bağış otobüsü 25 Haziran Perşembe Ünsal Mahallesi muhtarlık önü, 26 Haziran Cuma Kütükçü Mahallesi muhtarlık önü, 2 Temmuz Perşembe Kuzeyyaka Mahallesi Salı pazarı önü, 3 Temmuz Cuma Karşıyaka Mahallesi muhtarlık önü, 9 Temmuz Perşembe Barış Mahallesi muhtarlık önü, 10 Temmuz Cuma Yükseliş Mahallesi muhtarlık önü, 16 Temmuz Perşembe Gazi Mahallesi Çarşamba pazarı önü ve 17 Temmuz Cuma günü Gündoğdu Mahallesi muhtarlık önünde kan vermek isteyen bağışçıları bekliyor.

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