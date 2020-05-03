Başkan Tütüncü’den Ramazan ayında sanal ortamda ev ziyareti

Korona virüs salgını nedeniyle ara verdiği yüz yüze ziyaretleri sanal ortama taşıyan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ramazan ayında da iftar sonrası hemşehrilerinin evlerine konuk oldu.

Korona virüs salgını öncesi her gün onlarca esnaf ve ev ziyareti gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, salgın nedeniyle yüz yüze ziyaretleri sanat ortama taşıyarak, hemşehrilerinin evlerine konuk olmaya başlamıştı. Her Ramazan ayında yüzlerce ev ziyareti gerçekleştirerek, gönül sofralarına ortak olan Başkan Tütüncü, hemşehrileriyle bu birlikteliğini de sanal ortama taşıdı. Ramazan akşamlarında iftar sonrası sanal ortamda gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde hal hatır soruldu, keyifli sohbetler edilerek, karşılıklı çaylar yudumlandı.

Sosyal medya hesaplarından yayımladı

Tütüncü, Ramazan akşamlarında hemşehrileriyle gerçekleştirdiği keyifli sohbetleri sosyal medya hesaplarından yayımladı. Tütüncü yaptığı paylaşımda, "Sevgimiz mesafeleri yok ediyor. Bu güzel akşamlarda yeni yeni gönül yolları yapmak ne güzel. Sevenlerimiz neredeyse biz oradayız. Sanal ev ziyaretleri ile Ramazan akşamlarını renklendirmeye, hemşehrilerimize moral olmaya devam" ifadelerinde bulundu.