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Başkan Ürek DSİ 10. Bölge Müdürü Arslan’la bir araya geldi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 09.09.2020 14:21 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, DSİ 10.

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, DSİ 10. Bölge Müdürü Mahir Arslan’ı makamında ziyaret etti.
Başkan Ürek, DSİ 10. Bölge Müdürü Arslan’ı ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ziyarete ilişkin konuşan Başkan Ürek, kent merkezi ve bağlı köylerde yoğun yağışlardan dolayı oluşabilecek sel ve taşkınları önleme amaçlı olarak dere ıslahı projelerinin önemli olduğunu söyledi. Başkan Ürek, "İlçemizde yaşanılan su sıkıntıları ile ilgili ihtiyaçları ve çözüm için yapılması gereken çalışmaları detaylı bir şekilde DSİ 10. Bölge Müdürü Mahir Arslan’a sunduk. Bu kapsamda yapılması gereken çalışmalar ile ilgili destek talebinde bulunduk. İlgi alaka ve misafirperverliğinden dolayı DSİ 10. Bölge Müdürü Mahir Arslana’a teşekkür ederim" dedi
Başkan Ürek ziyarette DSİ 10. Bölge Müdürü Arslan’a üzerinde Uludere Belediyesi yazılan kilim masalık ve el yapımı kilim hediye etti.

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