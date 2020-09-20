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Başkan Uysal için şiir yazdı

ANTALYA HABERLERİ  | 20.09.2020 10:45 | Son Güncelleme

Antalyalı Şair Ramazan Ekin, 30 yıllık arkadaşı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret ederek onun için yazdığı şiiri hediye etti.Antalya’lı şair Ramazan Ekin, avukatlık stajından bu yan tanıdığı Başkan Uysal’ı ziyaret etti.

Başkan Uysal için şiir yazdı

Antalyalı Şair Ramazan Ekin, 30 yıllık arkadaşı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret ederek onun için yazdığı şiiri hediye etti.
Antalya’lı şair Ramazan Ekin, avukatlık stajından bu yan tanıdığı Başkan Uysal’ı ziyaret etti. Ziyarette kendi yazdığı kitap ile birlikte Muratpaşa ve Ümit Uysal için yazdığı özel şiirleri hediye etti. Başkan Uysal için yazdığı akrostiş şiirini okuyan Ramazan Ekin, ilk defa Muratpaşa için ‘Antalya’nın Kalbisin’ başlıklı özel bir şiir yazıldığını belirtti. Ekin’in ziyaretinden memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Uysal “Böylesine özel hediyeler ve güzel şiirler için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Uysal için şiir yazdı

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