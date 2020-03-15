Başkan Uysal: "Virüse karşı tüm imkanları seferber ediyoruz"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, şoför esnafıyla bir araya geldiği kahvaltıda, Korona virüs salgınına karşı Muratpaşa Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, “Dayanışma içinde bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum. Hep beraber bu badireyi de atlatacağız” dedi.

Başkan Uysal, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik’in ev sahipliğinde düzenlenen ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Türkiye Kahveciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin’in de katıldığı dayanışma kahvaltısına konuk oldu. Kahvaltıda çok sayıda taksi durak başkanı ve taksici esnafı da yer aldı.

Uysal, yapığı konuşmada pandemi haline gelen Korona virüs salgınına karşı Muratpaşa Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Alınan önlemler çerçevesinde başta belediyeye ait kamusal mekanlar olmak üzere cami gibi kitlesel kullanılan yerleri dezenfekte ettiklerini belirten Uysal, eğitim kurumları ve yaşlı evi gibi hizmet noktalarının da belli süreler çerçevesinde kapattıklarını aktardı. “İhtiyatlı olmamızda fayda var” diyen Uysal, şoför esnafının da araçlarını sık sık dezenfekte etmesinin de büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Uysal, “Dayanışma içinde bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum. Hep beraber bu badireyi de atlatacağız” dedi.



