YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Başkan Uysal: "Virüse karşı tüm imkanları seferber ediyoruz"

Başkan Uysal: "Virüse karşı tüm imkanları seferber ediyoruz"

ANTALYA HABERLERİ  | 15.03.2020 11:13 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, şoför esnafıyla bir araya geldiği kahvaltıda, Korona virüs salgınına karşı Muratpaşa Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, “Dayanışma içinde bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum.

Başkan Uysal: "Virüse karşı tüm imkanları seferber ediyoruz"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, şoför esnafıyla bir araya geldiği kahvaltıda, Korona virüs salgınına karşı Muratpaşa Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, “Dayanışma içinde bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum. Hep beraber bu badireyi de atlatacağız” dedi.
Başkan Uysal, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik’in ev sahipliğinde düzenlenen ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Türkiye Kahveciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin’in de katıldığı dayanışma kahvaltısına konuk oldu. Kahvaltıda çok sayıda taksi durak başkanı ve taksici esnafı da yer aldı.
Uysal, yapığı konuşmada pandemi haline gelen Korona virüs salgınına karşı Muratpaşa Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Alınan önlemler çerçevesinde başta belediyeye ait kamusal mekanlar olmak üzere cami gibi kitlesel kullanılan yerleri dezenfekte ettiklerini belirten Uysal, eğitim kurumları ve yaşlı evi gibi hizmet noktalarının da belli süreler çerçevesinde kapattıklarını aktardı. “İhtiyatlı olmamızda fayda var” diyen Uysal, şoför esnafının da araçlarını sık sık dezenfekte etmesinin de büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Uysal, “Dayanışma içinde bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum. Hep beraber bu badireyi de atlatacağız” dedi.

Başkan Uysal:

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Burhaniye Corona önlemlerini almaya başladı

Burhaniye Corona önlemlerini almaya başladı

Şanlıurfa’da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa’da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Bursa’da Can dostları sahipsiz değil

Bursa’da Can dostları sahipsiz değil

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi:

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi:

Antalya Namaz Vakitleri 15 Mart Pazar

İmsak
05:42
Sabah
07:01
Öğle
13:11
İkindi
16:33
Akşam
19:11
Yatsı
20:26

Antalya Nöbetçi Eczaneler15 Mart Pazar

Durukan Eczanesi
Muratpasa
Funda Eczanesi
Muratpasa
İdil Eczanesi
Muratpasa
Mevlana Eczanesi
Muratpasa
Okaliptus Eczanesi
Muratpasa
Zeynep Akman Eczanesi
Muratpasa
Seher Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kumluca’dan İdlib’e yardım götüren tır yola çıktı

Kumluca’dan İdlib’e yardım götüren tır yola çıktı

Milyonluk araç hurdaya döndü!

Milyonluk araç hurdaya döndü!

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.