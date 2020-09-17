YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkan Vekili Aslan yapımı devam eden parkta incelemelerde bulundu

Başkan Vekili Aslan yapımı devam eden parkta incelemelerde bulundu

VAN HABERLERİ  | 17.09.2020 17:21 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Hafiziye Mahallesi’nde yapımı devam eden parkta incelemelerde bulundu.Kaymakam Aslan, Hafiziye Mahallesi’nde içerisinde yürüyüş yolları, kamelyalar, oturma bankları, sulama, aydınlatma sistemi ile peyzaj düzenlemeleri, geniş ve ferah yürüyüş yolları gibi birçok donatının bulunacağı 6 bin metrekare üzerine inşa edilecek parkta incelemelerde bulundu.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Hafiziye Mahallesi’nde yapımı devam eden parkta incelemelerde bulundu.
Kaymakam Aslan, Hafiziye Mahallesi’nde içerisinde yürüyüş yolları, kamelyalar, oturma bankları, sulama, aydınlatma sistemi ile peyzaj düzenlemeleri, geniş ve ferah yürüyüş yolları gibi birçok donatının bulunacağı 6 bin metrekare üzerine inşa edilecek parkta incelemelerde bulundu. Park ve Bahçeler Müdüründen çalışmaların geldiği son noktayla ilgili bilgi alan Aslan, parkın eylül ayı sonuna kadar faaliyete geçeceğini belirterek, “İstiyoruz ki İpekyolu ilçemizde parklar, yeşil alanlar daha fazla olsun. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Bütün alternatifleri değerlendiriyoruz. Modern kentlerde her zaman yeşile ve park alanlarına önem verilir. Belediye olarak biz de bu bilinçle hareket ediyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu Survivor başka! Sosyal medyada olay oldu Bu Survivor başka! Sosyal medyada olay oldu
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi

Van Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
04:20
Sabah
05:43
Öğle
12:06
İkindi
15:35
Akşam
18:19
Yatsı
19:36

Van Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
İkinisan Eczanesi
Ipekyolu
Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Dilenci yakınlarından zabıtaya çirkşn daldırı
Dilenci yakınlarından zabıtaya çirkşn daldırı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Başkale’de Silahlı Kavga: 2 Ölü
Başkale’de Silahlı Kavga: 2 Ölü
Çadır kentte tüp kuyruğu
Çadır kentte tüp kuyruğu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.