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Başkan Vergili’den işçiye 40 yevmiye ikramiye jesti

KARABÜK HABERLERİ  | 12.11.2020 16:50 | Son Güncelleme

Karabük Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

Başkan Vergili’den işçiye 40 yevmiye ikramiye jesti

Karabük Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Şu ana kadar 75 maddenin 60’ı üzerinde anlaşmaya varılırken, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’den işçiye 40 yevmiye ikramiye jesti geldi.
Karabük Belediyesinde çalışan 675 işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Taraflar şuana kadar 60 madde üzerinde anlaşmaya vardı. Toplu sözleşme görüşmelerinin başladığı ilk günden itibaren işçinin yanında olacağını dile getiren Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ilk jestini de ikramiyelerde yaptı.
Hükümet tarafından belirlenen Hakem Heyeti ve Belediye İş Sendikası arasında yapılan bir önceki sözleşmede dini bayramlarda verilen 75 TL ikramiye, Başkan Vergili’nin talimatlarıyla 5 yevmiyeye çıkartılırken, daha önce senede 2 kez 5’er yevmiye olarak verilen ikramiye de 15’erden 30’a yükseldi.
Şu ana kadar anlaşılan maddelere göre; daha önce olmayan refakatçi izni 20 gün olarak belirlenirken, 45 gün olan ücretsiz izin 180 güne, ücretsiz olarak verilen 4 günlük yol izni de 2 gün ücretli izine çevrildi.

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