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Başkan Vergili’den 15 Temmuz mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 13.07.2020 13:33 | Son Güncelleme

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Vergili, mesajında, bu vatana hep beraber sahip çıktıklarını, çıkmaya da devam edeceklerini belirtti.Bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşanmamasını dileyen Vergili, şunları kaydetti:"15 Temmuz gecesi, demokrasiyle cuntanın, bağımsızlıkla sömürü düzeninin, millet ile küresel teröristlerin göğüs göğüse çarpıştığı gecedir.

Başkan Vergili’den 15 Temmuz mesajı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vergili, mesajında, bu vatana hep beraber sahip çıktıklarını, çıkmaya da devam edeceklerini belirtti.
Bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşanmamasını dileyen Vergili, şunları kaydetti:
"15 Temmuz gecesi, demokrasiyle cuntanın, bağımsızlıkla sömürü düzeninin, millet ile küresel teröristlerin göğüs göğüse çarpıştığı gecedir. O gece ülkesi için, vatanı için teröristlere karşı zafer kazanmamızı sağlayan tüm vatandaşlarımız dünyaya örnek olacak nitelikte büyük bir destan yazmıştır. Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz’da bütün dünyaya göstermiştir. Milletimiz, üzerine açılan ateşlere, bombalara, tanklara rağmen asla geri adım atmamış, hainlerin karşısında güçlü bir iradeyle dimdik durmuştur. Bundan 4 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi devletimize ve milletimize karşı başlatılan hain darbe girişimi, vatandaşımızın destansı direnişiyle etkisiz hale getirilmiştir. Bu vatana hep beraber sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Bu duygu ve düşüncelerle destansı ve şanlı direnişimizin dördüncü yılında hain terör örgütünü bir kez daha lanetliyor, vatan müdafaasında şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

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