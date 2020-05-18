Başkan Yalçın’dan şehit yakınları ve gazilere bayram hediyesi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe genelinde ikamet eden şehit ve gazi yakınları ile gazilerin bayramlarını tebrik etti. Başkan Yalçın iki bayramı bir arada kutladıklarını belirterek Türk Bayrağı’nın yanı sıra kahve, çikolata, kolonya ve hijyen paketi hediye etti.

Şehit ve gazi yakınları ile gazilere duydukları şükran borcunu hem 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hem de akabindeki Ramazan Bayramı vesilesiyle bir nebze olsun ifade etmek istediklerini belirten Başkan Yalçın, şehit yakınları ve gazilerin, gönüllerinde her zaman müstesna bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Talas’ta ikamet eden 37 gazi ve yakını ile 68 şehit yakını, belediye görevlileri tarafından evlerinde ziyaret edilerek Başkan Yalçın adına Türk Bayrağı, çikolata, kolonya, kahve ve hijyen paketinden oluşan hediyeleri takdim edildi.

Gaziler ve şehit yakınları da kendilerine yapılan bu jestten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek ‘Bizi unutmadınız, buralara kadar geldiniz. Allah sizden ve başkanımızdan razı olsun. Her zaman yanımızdasınız, devletimize, başkanımıza teşekkür ediyoruz” diyerek duygularını dile getirdi.

