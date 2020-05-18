YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Yalçın’dan şehit yakınları ve gazilere bayram hediyesi

Başkan Yalçın’dan şehit yakınları ve gazilere bayram hediyesi

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.05.2020 14:08 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe genelinde ikamet eden şehit ve gazi yakınları ile gazilerin bayramlarını tebrik etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe genelinde ikamet eden şehit ve gazi yakınları ile gazilerin bayramlarını tebrik etti. Başkan Yalçın iki bayramı bir arada kutladıklarını belirterek Türk Bayrağı’nın yanı sıra kahve, çikolata, kolonya ve hijyen paketi hediye etti.
Şehit ve gazi yakınları ile gazilere duydukları şükran borcunu hem 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hem de akabindeki Ramazan Bayramı vesilesiyle bir nebze olsun ifade etmek istediklerini belirten Başkan Yalçın, şehit yakınları ve gazilerin, gönüllerinde her zaman müstesna bir yere sahip olduğunu kaydetti.
Talas’ta ikamet eden 37 gazi ve yakını ile 68 şehit yakını, belediye görevlileri tarafından evlerinde ziyaret edilerek Başkan Yalçın adına Türk Bayrağı, çikolata, kolonya, kahve ve hijyen paketinden oluşan hediyeleri takdim edildi.
Gaziler ve şehit yakınları da kendilerine yapılan bu jestten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek ‘Bizi unutmadınız, buralara kadar geldiniz. Allah sizden ve başkanımızdan razı olsun. Her zaman yanımızdasınız, devletimize, başkanımıza teşekkür ediyoruz” diyerek duygularını dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Kayseri Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:16
Öğle
12:40
İkindi
16:32
Akşam
19:53
Yatsı
21:27

Kayseri Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Polat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şule Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Damla Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hızır Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
İstikbal Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında yeni düzenleme yapıldı

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında yeni düzenleme yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.