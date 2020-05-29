YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Başkan Yalçınkaya ilçenin sorunlarını milletvekiline aktardı

Başkan Yalçınkaya ilçenin sorunlarını milletvekiline aktardı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 29.05.2020 18:08 | Son Güncelleme

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçesinin sorunlarını kendisini ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’a aktardı.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’yı makamında ziyaret etti.

Başkan Yalçınkaya ilçenin sorunlarını milletvekiline aktardı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçesinin sorunlarını kendisini ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’a aktardı.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’yı makamında ziyaret etti. Başkan Yalçınkaya özellikle korona virüs salgını ile ilçe yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında Akay’a bilgi vererek projeler için destek istedi.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, “Meclis çalışmalarına ara verdiğimiz günden bu yana 40 gündür ilçemizdeyiz, Şanlıurfadayız. Bu 40 günlük süre zarfında gerek belediye başkanımız gerek ilçe yöneticilerimizle bir arada olduk. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde günde en az 100 vatandaşımızla bir araya geldik, iftarımızı birlikte açıp sorunlarını dinledik. Kısmet olursa pazartesi günü ayrılacağız. Ayrılmadan önce son kez belediye başkanımızı makamında ziyaret ettik. İnşallah pazartesi meclis çalışmalarına katılmak üzere Ankara’ya döneceğiz. Burada kıldığımız süre zarfında belediye başkanımıza bize yakın durduğu için Akçakale adına teşekkür ediyorum. Hep birlikte inşallah Akçakale’yi hak ettiği yere el ele vererek getireceğiz” şeklinde konuştu.
Hedefimiz Akçakale’yi Türkiye’nin en iyi ilçesi yapmak
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek,“ Bayram süresince oruç ve korona virüsünden dolayı çalışmalarımızda bir tempo düşüklüğü oldu. Vekilimiz 40 gündür burada, biz de mümkün olduğu kadar vekilimizin programlarına katıldık. Akçakale’nin sorunlarına, Urfa’nın sorunlarına, hatta Türkiye’nin sorunlarına nasıl çözüm bulabiliriz arayışı içerindeyiz. Vekilimiz pazartesi Ankara’da olacak. Bu işlerin önemli ayağı Ankara. Ankara’daki meclis çalışmalarında bizlere her zaman destek oldu. Bundan sonra da Urfa’ya hizmet etmeye davam edecek. Buradaki projelerimizin sonuçlanması için bizim de bir ayağımız Ankara’da olacak. Bir an önce Akçakale’yi sınırda yıldız ilçe yapmak, Türkiye’nin en iyi ilçesi yapmak, sorunları hal edilmiş yaşanabilir, müreffeh bir ilçe yapmak hedefindeyiz. İnşallah vekilimizle beraber bu hedefimizi en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Burada bize ümit bağlayan, bize destek veren, bizimle beraber yürüyen arkadaşlarımızın göğsünü kabartacağız. Bunun gayreti içerisindeyiz. Allah yardımcımız olsun” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklamasıKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklaması
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muğla’da ’afet bölgesi’ talebi

Muğla’da ’afet bölgesi’ talebi

Anne, oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı

Anne, oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı

Çınar’da vatandaşlar stadyumda namaz kıldı

Çınar’da vatandaşlar stadyumda namaz kıldı

Omuz ağrısına dikkat

Omuz ağrısına dikkat

Vali Kaymak’tan cuma denetimi

Vali Kaymak’tan cuma denetimi

74 gün sonra ilk cuma namazı

74 gün sonra ilk cuma namazı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:19
Sabah
05:00
Öğle
12:27
İkindi
16:18
Akşam
19:44
Yatsı
21:19

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Akıncı Eczanesi
Merkez
Eyyüpoğlu Eczanesi
Merkez
Karakuş Eczanesi
Merkez
Rehber Eczanesi
Merkez
Yekbun Eczanesi
Merkez
Çadırcı Eczanesi
Akcakale
Erdoğan Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Viranşehir’de spora dev yatırım

Viranşehir’de spora dev yatırım

Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?

Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.