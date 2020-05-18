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Başkan Yaman’dan beldedeki tek eczaneye ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 18.05.2020 14:34 | Son Güncelleme

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesindeki tek eczaneyi ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Yaman, iş yeri sahibinin Eczacılar Günü’nü kutladı.Beldeki tek eczane sahibi Uygar Yöntem’i ziyaret eden Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, iş yeri sahibinin Eczacılar Günü’nü kutladı.

Başkan Yaman’dan beldedeki tek eczaneye ziyaret

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesindeki tek eczaneyi ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Yaman, iş yeri sahibinin Eczacılar Günü’nü kutladı.
Beldeki tek eczane sahibi Uygar Yöntem’i ziyaret eden Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, iş yeri sahibinin Eczacılar Günü’nü kutladı. Kendisine bir de çiçek takdimi yapan Başkan Yaman, "Uzun yıllardır beldemizde özveri ile hizmet veren kardeşlerimize halkımıza göstermiş oldukları sıcak ve samimi ilgilerinden dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
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