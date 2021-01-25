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Başkan Yarka, birim amirleri ile bir araya geldi

25.01.2021 11:38 | Son Güncelleme:
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Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, birim müdürleriyle olağan değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen ve tüm birim müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda, belediye tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve 2021 yılında yapılması planlanan projeler ile ilgili, birim amirlerinden brifing aldı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, birim müdürleriyle olağan değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen ve tüm birim müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda, belediye tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve 2021 yılında yapılması planlanan projeler ile ilgili, birim amirlerinden brifing aldı. Olağan istişare ve değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Yarka, şehrin tüm dinamikleri ile yakın temasta olduklarını ve yapılan tüm çalışmaları halka danışarak gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Yarka, tek gayelerinin Şırnak’ı daha mutlu, huzurlu, yaşanabilir bir şehir haline getirmek olduğunu ve 2021 yılının her anlamda şehir için atılım yılı olacağını sözlerine ekledi.

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