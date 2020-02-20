YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Başkan Yıldırım, öğrencilere tecrübelerini paylaştı

Başkan Yıldırım, öğrencilere tecrübelerini paylaştı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 20.02.2020 16:04 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde "kariyer günleri" etkinliği kapsamında ilçe Belediye Başkanı Dede Yıldırım, ortaokul öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı.Keskin Cumhuriyet Ortaokulu 8/B sınıfı öğrencileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Dede Yıldırım, belediye başkanın görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verip, öğrencilerin ilçede yapılmasını istedikleri hizmetlerle ilgili taleplerini dinledi.Onlar için eğitime önemli katkılar sunmaya çalıştıklarını ifade eden Yıldırım, "Belediyeler doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu ve hayatını kolaylaştıracak çeşitli projeler üretir.

Başkan Yıldırım, öğrencilere tecrübelerini paylaştı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde "kariyer günleri" etkinliği kapsamında ilçe Belediye Başkanı Dede Yıldırım, ortaokul öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı.
Keskin Cumhuriyet Ortaokulu 8/B sınıfı öğrencileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Dede Yıldırım, belediye başkanın görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verip, öğrencilerin ilçede yapılmasını istedikleri hizmetlerle ilgili taleplerini dinledi.
Onlar için eğitime önemli katkılar sunmaya çalıştıklarını ifade eden Yıldırım, "Belediyeler doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu ve hayatını kolaylaştıracak çeşitli projeler üretir. Bunun yanı sıra şehrimizin tarihi dokusunu, turizme kazandırmak için restorasyon çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız için konut, park, yol gibi birçok hizmetler yapıyoruz" dedi.

Başkan Yıldırım, öğrencilere tecrübelerini paylaştı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Yardım tırları yola çıktı

Yardım tırları yola çıktı

Aydın Şehir Hastanesi yatırım programına alındı

Aydın Şehir Hastanesi yatırım programına alındı

Kayserispor - Konyaspor maçı biletleri satışa cıktı

Kayserispor - Konyaspor maçı biletleri satışa cıktı

Karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Kırıkkale Namaz Vakitleri 20 Şubat Perşembe

İmsak
06:03
Sabah
07:26
Öğle
13:05
İkindi
16:04
Akşam
18:33
Yatsı
19:51

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

Ece Eczanesi
Merkez
Uslu Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırıkkale’de "Her Anne Bir Dünya" projesi

Kırıkkale’de "Her Anne Bir Dünya" projesi

Kırıkkale’de buzlanmaya karşı solisyon ve tuz

Kırıkkale’de buzlanmaya karşı solisyon ve tuz

AK Partili Başkan Dağdelen, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

AK Partili Başkan Dağdelen, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Kırıkkale’de trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale’de trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale’de kaçakçılıkla mücadele

Kırıkkale’de kaçakçılıkla mücadele

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.