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Başkan Yıldırım’dan Kurban Bayramı mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.07.2020 16:59 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Kurban Bayramı’na daha kavuşuyor olmanın manevi hazzı ve mutluluğu içerisinde olduğunu ifade eden Başkan Yıldırım; “Bayramlar birlik, beraberlik ve dostluk duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerdir.

Başkan Yıldırım’dan Kurban Bayramı mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Kurban Bayramı’na daha kavuşuyor olmanın manevi hazzı ve mutluluğu içerisinde olduğunu ifade eden Başkan Yıldırım; “Bayramlar birlik, beraberlik ve dostluk duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerdir. Bayramlarımız, aynı zamanda kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesidir. Kurban Bayramı’nda fakirler gözetilir, ihtiyaçları giderilir. Bu anlamda kestiğimiz kurbanlar bizi Allah’a daha yakın kılmaya vesile olurlar. Kardeşliğimizi, tekbirlerle yeniden ihya ettiğimiz bayram günlerinde yetimler, öksüzler, garipler, güçsüzler, darda kalmışlar güler, komşuluk ve akrabalık ilişkilerimiz daha da pekişir. Bu vatan için kurban verdiğimiz şehit ve gazilerimiz müşterek kaderimize bütün bir millet olarak sahip çıktığımızın en güzel kanıtıdır.
Covıd-19 salgını dolayısıyla bayramda kalabalık bayramlaşma törenleri yapmayalım. Kendimizin, sevdiklerimizin ve tüm insanların sağlığı için pandemi ile ilgili tedbirlere dikkat ederek bayram sevincini doya doya yaşamanın gayreti içerisinde olalım. Gölbaşılı hemşerilerimden ricam maskesiz asla dolaşmasınlar. Salgınların olmadığı, bayram sevinci ve coşkusunun en üst düzeyde yaşandığı bayramlara kavuşmak dileğiyle tüm Müslümanların mübarek Kurban Bayramını kutlar, bayramın insanlığa sağlık, mutluluk, huzur, barış, kardeşlik ve esenlikler getirmesini temenni ederim” ifadelerini kullandı.

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