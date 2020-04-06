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Başkan Yıldırım’dan Polis Haftası mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.04.2020 16:44 | Son Güncelleme

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Türk Polis Teşkilatının 175.

Başkan Yıldırım’dan Polis Haftası mesajı

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Türk Polis Teşkilatının 175. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Belediye Başkanı İskender Yıldırım yayımladığı mesajında; “Her dönem olduğu gibi içerisinde bulunduğumuz şu sıkıntılı günlerde, polislerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Rutin görevlerinin yanında evde kalan dışarı çıkamayan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacında yanında oluyor. Polis Teşkilatımız, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri yerine getirmektedir. Ülkemizdeki huzur ve güven ortamının tesisinde de büyük rol üstlenmektedir. Sahip oldukları vatan sevgisiyle gece demeden, gündüz demeden faaliyetlerini yürüten polislerimizin bizim açımızdan kıymet ve önemi çok fazladır.
Huzurun, güvenliğin ve kamu düzenin teminatı olan Polis Teşkilatımız, ortaya koyduğu hizmetleriyle ve gösterdiği mücadele azmiyle milletimizin haklı gururu olmuştur. Büyük özveriyle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışan polislerimizin ve emniyet mensuplarımızın polis haftasını kutluyor, ulvi görevi yerine getirirlerken şehit olan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve ailelerine uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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