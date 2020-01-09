YURTHABER
  4. Başkan Yücelik’ten, ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı;

Başkan Yücelik’ten, ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı;

ERZURUM HABERLERİ  | 09.01.2020 15:37 | Son Güncelleme

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme gibi önemli bir görevi büyük bir özveriyle yerine getiren basın çalışanlarının bu yöndeki çabalarının takdire şayan olduğunu ifade etti.Mesajında, “Basın mensuplarımız; kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek ve demokrasinin gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden, zaman zaman zor şartlar altında büyük bir uğraş veriyor” diyen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik şunları söyledi; “Mesai mefhumu gözetmeksizin, büyük bir enerjiyle önemli bir kamu hizmetini yerine getiren basın çalışanları milletimizin güçlü sesidir.

Başkan Yücelik’ten, ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı;

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme gibi önemli bir görevi büyük bir özveriyle yerine getiren basın çalışanlarının bu yöndeki çabalarının takdire şayan olduğunu ifade etti.
Mesajında, “Basın mensuplarımız; kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek ve demokrasinin gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden, zaman zaman zor şartlar altında büyük bir uğraş veriyor” diyen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik şunları söyledi; “Mesai mefhumu gözetmeksizin, büyük bir enerjiyle önemli bir kamu hizmetini yerine getiren basın çalışanları milletimizin güçlü sesidir. Bu anlamda; ilimizin kalkınmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesinde önemli katkılar sunan yerel basınımızın büyük bir özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum. Doğru ve tarafsız haberciliği cesaretle sürdüren, ilkelerini ve değerlerini işlediği kalemini, toplumun sağlıklı bilgi alması için kullanan, gazetecilik ahlakından asla taviz vermeden görevini yürüten tüm basın mensuplarının, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, şehrimize, bölgemize ve ülkemize verdikleri değerli hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmet ve minnetle anıyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
Başkan Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladıBaşkan Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
Öz: “Gazeteciler dünyaya açılan penceremizdir”Öz: “Gazeteciler dünyaya açılan penceremizdir”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Şeker Piliç markası icradan satışa çıkacak

Şeker Piliç markası icradan satışa çıkacak

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

GÜNCELLEME 2 - Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCELLEME 2 - Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

Erzurum Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:00
Sabah
07:29
Öğle
12:27
İkindi
14:52
Akşam
17:14
Yatsı
18:38

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Yıldızkent Kavşak Eczanesi
Palandoken
Doğu Eczanesi
Yakutiye
Bayramoğlu Eczanesi
Yakutiye
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Diyette psikoloji önemli

Diyette psikoloji önemli

Geleceğin reklam modeli: Youtube

Geleceğin reklam modeli: Youtube

Doğu'ya kış bir anda geldi!

Doğu'ya kış bir anda geldi!

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.