YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başkan Yüksel, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın toplantısına katıldı

Başkan Yüksel, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın toplantısına katıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.10.2020 12:47 | Son Güncelleme

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul’un CHP’li belediye başkanlarının yer aldığı toplantıya katıldı.CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda ilçe belediyelerinin sorunlarının görüşüldüğü toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve İstanbul’un CHP’li ilçe belediye başkanları katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul’un CHP’li belediye başkanlarının yer aldığı toplantıya katıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda ilçe belediyelerinin sorunlarının görüşüldüğü toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve İstanbul’un CHP’li ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantı öncesi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP’nin Seyrantepe’deki 7 katlı yeni il binasını konuklarına gezdirdi. Ardından yapılan toplantıda Kaftancıoğlu belediye başkanlarına çalışmalar hakkında bilgi verirken, belediye başkanları da sorumlu oldukları ilçeler ile ilgili sorunları anlattı.

Fatih Sultan Mehmet’in tablosu ziyarete açıldı
Toplantının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve İstanbul’un CHP’li ilçe belediye başkanları, Fatih Sultan Mehmet portresinin ön gösterimi için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane’deki binasına geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı programda, İBB tarafından Londra’daki müzayedede satın alınan, Venedikli ressam Gentile Bellini’nin Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimi yapıldı.
Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, "İstanbul’u fetheden, çağ açıp çağ kapatan bir liderin portresini hep birlikte göreceğiz. İstanbul üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış kadim bir kent. Sadece bizim tarihimiz açısından değil dünya tarihi açısından da çok büyük bir kent. Yüzyıllar sonra bu portreyi İstanbul’a getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. O tablo bu toprakların hakkıdır. O tablo İstanbul’a yakışan bir tablodur" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısıİki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
En Çok Okunan Yerel Haberler
AID Diyarbakır temsilciliği yeni yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi
AID Diyarbakır temsilciliği yeni yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
Muğla'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Muğla'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Hakanoğlu, İçişleri Bakanı Soylu’yu ziyaret etti
Hakanoğlu, İçişleri Bakanı Soylu’yu ziyaret etti

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazar

İmsak
05:33
Sabah
06:57
Öğle
12:58
İkindi
16:12
Akşam
18:49
Yatsı
20:08

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Pazar

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Tuzla’da göz kamaştırıcı fırsat; ’Ticaret, konut, turizm bir arada’
Tuzla’da göz kamaştırıcı fırsat; ’Ticaret, konut, turizm bir arada’
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Kadir Topbaş, Lumnije Thaçi Ile Otistik Çocukları Konuştu
Kadir Topbaş, Lumnije Thaçi Ile Otistik Çocukları Konuştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.