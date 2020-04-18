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Başkan Yünkül’den sağlık çalışanlarına destek

BURSA HABERLERİ  | 18.04.2020 17:40 | Son Güncelleme

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, Zonguldaklı sağlık çalışanlarına destek çıktı.Zonguldak Valisinin sağlık çalışanlarını suçlayan açıklamalarının bütün Türkiye’deki sağlık çalışanlarını üzdüğünü belirten Memur-sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, “Canını ortaya koyarak salgın ile mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek, varsa eksikliklerini gidermek gerekiyorken, onları suçlama kolaylığına giren yöneticilerimiz maalesef bütün Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da var.

Başkan Yünkül’den sağlık çalışanlarına destek

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, Zonguldaklı sağlık çalışanlarına destek çıktı.
Zonguldak Valisinin sağlık çalışanlarını suçlayan açıklamalarının bütün Türkiye’deki sağlık çalışanlarını üzdüğünü belirten Memur-sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, “Canını ortaya koyarak salgın ile mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek, varsa eksikliklerini gidermek gerekiyorken, onları suçlama kolaylığına giren yöneticilerimiz maalesef bütün Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da var. Uludağ Üniversitesinde görev yapan bir üyemize, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği tehdit mesajı göndermektedir. Mesajda, ‘Salgın tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına bir çok kez uyarı yapılmasına rağmen, sosyal mesafe, maske takma kuralına uymayanlar hakkında denetleme personelince veya fotoğraf ve kamera kayıtlarınca tespit edilecektir. Tespit edilenler hakkında görev adli ve idari işlem yapılacaktır’ cümleleri kullanılmıştır. Mesajı okuyunca üzüleyim mi, kızayım mı karar veremedim. Fedakârca görevini yapan sağlık personelini tehdit etmek ne demek? Daha düne kadar maske takan sağlık personelinin yüzündeki maskeyi ‘hastalar korkuyor’ gerekçesi ile kendi eliyle çıkaran sayın başhekim, bugün ne oldu da sağlık çalışanlarını tehdit ederek personelin sağlığını düşünür oldu. Pandeminin ilk günlerinde hastanede sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlayacak koruyucu ekipmanın tedarikinde ciddi sorunlar varken, ortalıkta görünmeyen idareciler, bugün sağlık çalışanlarımızı üstelikte denetleme ekiplerinin kameralar ile görüntü alacağını ifade ederek tehdit edemezler. Eğer kişilerin bilgisi dışında bu tür bir kayıt gerçekleşirse ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı şimdiden ifade ediyorum. Kullanılan üslup ve sağlık çalışanlarının tehdit edilmesinden dolayı tıp fakültesi başhekim ve yönetimini kınıyor. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından konunun incelenmesini talep ediyoruz” dedi.

Başkan Yünkül’den sağlık çalışanlarına destek

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